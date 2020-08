Co jsou staré pořádky a co zdravá mysl?

14. 8. 2020 / Beno Trávníček

Nechci zobecňovat, to je vždycky ošidné, ale mám pocit, že docela často zní tyto názory ze strany lidí, pro které je velmi důležité náboženství. Tedy formální církevní postupy a doporučené či až možná povinné způsoby uvažování.

Za "náboženství" lze do jisté míry ale považovat více doktrín. Máme tu třeba "náboženství" komunistické nebo kapitalistické (pokud někdo dané myšlenky prosazuje dogmaticky a bez domýšlení důsledků různých rozhodnutí).

Komplikací pro konstruktivní diskusi je často i neschopnost rozlišovat tržní principy (platí od nepaměti a do nekonečna = 1/4 mamuta za 17 pazourků či auto za milion peněz) a kapitalismus - jako jen jednu z více možných forem společenského zřízení, které tyto principy využívají. Trhu lze nepochybně a dočasně naházet v nějakém hloupém politickém prostoru klacky pod nohy, to ale neznamená, že by mohl být zrušen. Je třeba ještě podotknout, že jeden zásadní vývoj tržní princip prodělal - když přestalo stačit měnit pazourky za mamuta, protože jeho vlastník chtěl pěknou mamutí kýtu někde o hodně dál od své jeskyně za cosi vyměnit a bál se, že se mu cestou zkazí - zcela logicky vznikla převoditelná hodnota (např. peníze), se kterou už lze pro zboží cestovat vcelku kamkoli. Jen si musí její uživatel zjistit, kolik jednotek stojí mamut a kolik třeba koza a zda na daném území je jeho konkrétní přenašeč hodnoty sdílen.

Opačně vzato – a k tomu je dobré diskutovat - tržní systém sám nikdy dobře nevyřeší rozsáhlé problémy sociální, zdravotnické, environmentální ap. K tomu je třeba volit funkční postupy, ať už se tváří jako "komunistické" nebo "kapitalistické" nebo chcete-li levicové / pravicové. Nějaký postup je přece v dané chvíli vždycky z pohledu vyššího principu mravního nejvhodnější.

Hlavní problém tedy mám s lidmi, kteří odmítají uvažovat napříč spektrem a vyhledávat dobrá řešení "bez ohledu na režim". Otevřená diskuse je pro ně komplikací až velkou nepříjemností a tak u nich často narazíte hlavou do zdi. Jak se mi valem blíží 57, tak mne to stejně znovu a znovu překvapuje. Od některých inteligentních a často i uznávaných lidí byste to fakt nečekali.