Globální nadnárodní firmy se připravují žalovat státy o odškodné za opatření proti pandemii

15. 8. 2020





Vlády po celém světě čelí vlně žalob od mezinárodních podnikatelských firem za to, že došlo k snížení jejich zisků v důsledku pandemie.



Čelné globální právní firmy varují, že vlády budou brzo čelit žalobám o vysoké odškodné za jejich reakci na koronavirovou pandemii. O důvodnosti žalob budou rozhodovat tajné, jen k dané věci ustavené soukromé tribunály tří soudců. Žaloby budou podávány v rámci klauzul v mezinárodních smlouvách, regulujících řešení sporů mezi soukromou investorskou firmu a vládou, v jejíž zemi firma investuje.

Například právní firma Alston & Bird předpovídá, že Británie se stane terčem žaloby za to, že londýnský primátor Sadiq Khan v důsledku pandemie zastavil stavební práce na výstavbě nové železniční linky přes Londýn, tzv. Crossrail. Učinil to přesto, že londýnská vláda nenařídila pozastavení prací na staveništích. Tento rozdíl mezi rozhodnutím londýnského primátora a britské vlády prý otvírá možnost pro žalobu o odškodné.Jiná právní firma Ropes & Gray informuje nadnárodní společnosti, že mají možnost žalovat vlády, protože mezinárodní investiční smlouvy obsahují tuto možnost a je to "mocný nástroj jak se domoci odškodného za rozhodnutí vlád učiněných proti šíření pandemie."Více než 600 organizací z občanské společnosti v 90 zemích světa napsalo otevřený dopis, varující před touto vlnou žalobu. Organizace jako Oxfam, Přátelézemě, SumOfUs a GlobalJusticeNow upozorňují, že "v době, kdy jsou státní zdroje na hraně vyčerpanosti v důsledku snah reagovat na pandemii, veřejné peníze nesmějí být odkláněny na odškodné ve prospěch zisků nadnárodních společností, v době, kdy je jich zapořebí na záchranu životů a pracovních příležitostí."Dopis varuje, že vlna těchto žalob způsobí, že se vlády nadále budou bát činit kroky proti pandemii z obavy, že je soukromé firmy budou žalovat o odškodné pro ztrátu zisků.Podrobnosti v angličtině ZDE