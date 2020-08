Lukašenkův režim mučí tisíce osob

14. 8. 2020





Lidé zatčení v Bělorusku během několika posledních dní demonstrací hovoří o systematickém brutálním zacházení a mučení, Je zjevné, že Lukašenkova pořádková policie terorizuje tisíce Bělorusů, kteří se účastnili v těchto dnech protestů.



Osoby zadržované na policejních stanicích, ve věznicích a v provizorních vězeních svědčí o rituálním bití. Až 55 žen bylo nacpáno do cely určené pro dvě osoby. Muži jsou nuceni stát dlouhé hodiny ve stresových pozicích. Na veřejnost vycházejí audio a videozáznamy, které potvrzují zprávy o rozsáhlém mučení, jímž se Lukašenko snaží udržet se u moci.



Jednatřicetiletý stavebník z Minsku byl zatčen v 18 hodin v neděli, několik hodin před uzavřením volebních místností, poté, co si nafilmoval kolonu pořádkové policie v Minsku.

По белорусскому телевидению показывают сильно избитую молодежь, которая испуганно выражает раскаяние. Видео: Расстрига pic.twitter.com/6P2ACOnpkv — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 12, 2020

Byl převezen do notoricky známého vazebního střediska v ulici Okrestina na předměstí Minsku, kde byl umístěn do cely pro čtyři lidi, kam bylo posléze nacpáno 21 osob a další byli během večera zatýkáni.Po dvou dnech, kdy dostával vodu, ale nedostával žádné jídlo, slyšel křik lidí, bitých na dvoře. Byl donucen podepsat kus papíru s falešnými informacemi o tom, kde a kdy byl zatčen. Pak byl v provizorním procesu ve věznici odsouzen k 11 dennímu vězení. O několik hodin později, v 15 hodin ve středu, mu bylo řečeno, že může odejít."Vyzvali mě, abych šel k východu, ale pak nám na dvoře pořádková policie se zakrytými obličeji nařídila, abychom si lehli na zem, a pak nás začali mládit. Bili mě tvrdě obušky po celém tělem. Pak mě mlátili pěstmi. Pak nám řekli, abychom vstali, aby viděli, kdo dokáže vstát."Jeden policista řekl: "Doufám, že už revoluci nepotřebuješ." Pak je pustili ven, ale nevrátili jim mobilní telefony ani další majetek.Mnoho lidí svědčilo o podobném zacházení. Kristina, podnikatelská poradkyně z Minsku, byla v pondělí zatčena spolu s manželem, když hledala svého syna, který byl zadržen toho večera ozbrojenými policisty.Ve vazebním středisku v ulici Okrestina byla donucena se před kamerou spolu s deseti dalšími ženami svléknout do naha. Později ji vzali do místnosti, kde klečelo 10 mužů, také nahých, a byli biti.Mnoho lidí, s nimiž se setkala, byli otcové a matky hledající své děti. Jedna sedmnáctiletá dívka byla zatčena s rodiči. Viděla policisty, jak jí před očima mlátí otce.Ženy byly nacpány do desetimetrové cely, kde nakonec bylo 55 vězňů, někteří s vážnými zdravotními problémy. Propustili ji v 5 hodin ráno ve čtvrtek. "Je to pro mě objev, že existují lidé, kteří v sobě nemají vůbec nic lidského," řekla a hlas se jí třásl. "Ani zvířata nedělají to, co dělali oni."Audionahrávky pořízené před věznicemi zaznamenaly zvuk bití a výkřiky bitých lidí. Státní televize teror vůči demonstrantům neskrývala. Záměrně vysílala záběry zbitých lidí, aby občany odradila od dalších demonstrací.Četní novináři se stali terčem policejních násilností, i když se identifikovali jako novináři a ukázali svou akreditaci. Jan Roman, novinář pracující pro polská média v městě Grodno, uvedl, že v neděli večer šel na policii vytvořit reportáž o lidech, kteří hledali své zatčené příbuzné. Byl zatčen pořádkovou policií. Volal, že je novinář, ale policista ho kopl do obličeje. Jan Roman přišel o čtyři zuby. Byl vězněn 24 hodin a poté, co byl pokutován, byl propuštěn.Nikita Teliženko, ruský reportér pro server Znak, který byl v Minsku zatčen v pondělí, napsal děsivou zprávu o svém zatčení. Muži byli naskládání ve vazebním středisku jeden na druhého: "Lidi leželi na zemi v krvi a my jsme je museli překračovat," napsal.Podrobnosti v angličtině ZDE