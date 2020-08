K roku 2100 mohou USA zažívat třicetinásobný nárůst extrémních teplot

19. 8. 2020

Lidé žijící na území dnešních USA mohou k roku 2100 zažívat až třicetinásobný nárůst extrémních teplot, uvádí analýza publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.



Aby pomohli lokálním lídrům a politikům připravit se na dopady extrémních teplot, vědci z Arizona State University kvantifikovali možný výskyt extrémních teplot během 21. století. Není to poprvé, co výzkumníci měřili dopady klimatické změny na teplotní extrémy v USA. Studie nicméně je jedna z prvních, která sleduje také dopady rozvoje měst a populačních změn - kromě samotných emisí skleníkových plynů. Pokud teploty dramaticky vzrostou uprostřed pouště, ale není tu nikdo, kdo by to pocítil, záleží na tom? Jinak je tomu ovšem, pokud se zabýváte dopadem extrémních teplot na člověka. Faktem je, že určitá teplota v jednom městě může obyvatelům připadat příjemná, ale obyvatelům jiného města nikoliv. Normální den ve městě Scottsdale by mohl obyvatele města Fargo přimět k postrčení klimatizace na maximum. Podobně 32 stupňů Celsia suchého vedra v Renu je pocitově méně nepříjemných než vlhké vedro v New Yorku. Ke kvantifikaci extrémních veder ve Fargu, Scottsdale a jinde výzkumníci použili metriku člověkohodin. Pokud 10 osob je vystaveno extrémním teplotám po dobu 10 hodin, činí to 100 člověkohodin. Kvantifikace vystavení lidí extrémním teplotám může pomoci politikům připravit se, nebo potenciálně i předejít, negativním dopadům na lidské zdraví a infrastrukturu. Nový výzkum ukázal, že i když rozvoj měst ovlivňuje vystavení lidí extrémním teplotám, hlavními činiteli jsou zde emise skleníkových plynů a populační trendy. To znamená, že lidé budou vystaveni extrémním teplotám nejvíce na místech, kde jak teploty, tak populace rostou. V absolutních číslech je zřejmé, že jde o města jako New York, Los Angeles a Atlanta. Největší relativní změny ve člověkohodinách zaznamenají města takzvaného slunečného pásu jako texaský Austin a floridské Orlando. Data naznačují, že extrémní chlad je každoročně zodpovědný za více obětí než extrémní teplo, ale jak budou teploty dál růst a více lidí se přesune na jih a na západ, lze očekávat, že se kyvadlo posune do opačného extrému. To však neznamená, že by nebezpečí spojená s extrémním chladem vymizela. Některá města včetně Denveru budou zřejmě vystavena extrémům na obou koncích škály. Modely celkem pro konec století naznačují, že lidé ve Spojených státech budou zažívat 66 - 154 miliard člověkohodin extrémních teplot. Podrobnosti v angličtině: ZDE

