Ruští lékaři nyní říkají, že Navalnyj "nebyl" otráven, hodinu poté, co sdělili, že v jeho organismu našli prudký jed

Doctors now claim that Navalny wasn't poisoned, an hour after saying they found a "lethal toxin" in his system. https://t.co/d9s022uqft — max seddon (@maxseddon) August 21, 2020

"Letadlo, které jsme zorganizovali pro Alexejevu evakuaci by mělo přistát za hodinu," napsala Kira Jarmyš, Navalného tisková tajemnice, která je v současnosti v nemocnici. "Zákaz Navalného převézt je útokem na jeho život."Hlavní lékař nemocnice sdělil Navalného týmu, že jeho stav je "nestabilní", aniž by poskytl další podrobnosti. Lékař se pak zamkl v kanceláři a odmítl odpovídat na další otázky.Navalného rodina uvedla, že lékaři byli ochotni propustit Navalného do její péče, ale pak náhle změnili svůj názor krátce předtím, než mělo přiletět evakuační letadlo."Není ve velmi dobrém stavu a téhle nemocnici nemůžeme důvěřovat," řekla novinářům Navalného manželka Julia. "Požadujeme, aby ho propustili, aby mohl být léčen v nezávislé nemocnici lékaři, jimž důvěřujeme."Letadlo s lékařským týmem na palubě startovalo z Norimberka v časných ranních hodinách v pátek a podle německých médií mělo přistát v Omsku, než se vrátí do Berlína s Navalným, kde ho očekává nemocnice organizace Charité.Navalného tým uvádí, že lékaři se záměrně vyhýbají tomu, aby Navalného diagnostikovali, že byl otráven. Ivan Ždanov, ředitel Navalného protikorupčního fondu, sdělil, že mu řekl policista, že našli v krvi Navalného "smrtící substanci", ale odmítl říci jakou."Tato substance ohrožuje život nejen Alexeje, ale i lidí kolem něho," citoval Ždanov slova policejního činitele. "Všichni kolem něho by měli mít ochranné prostředky." Navalného tým je přesvědčen, že lékaři v nemocnici v Omsku záměrně věci oddalují, možná proto, že čekají, až jed zmizí z Navalného organismu.V níže uvedeném tweetu upozorňuje Navalného tisková tajemnice, že lékaři v Omsku nyní najednou tvrdí, že Navalnyj nebyl otráven, hodinu poté, co sdělili, že v jeho organismu nalezli prudký jed: