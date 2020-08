Lukašenko připravuje Bělorusko na občanskou válku

24. 8. 2020

Úřady hrozí nasazením armády proti protestujícím, informuje korespondent Nězavisimoj gazety v Minsku Anton Chodasevič.

Začal třetí týden protestů v Bělorusku. Aleksandr Lukašenko hovoří o vnější hrozbě a plánech Polska zmocnit se Grodněnské oblasti, ministr obrany připouští možnost občanské války a použití vojenských sil k potlačení protestů. Experti nevylučují, že hrozba se může uskutečnit.

V neděli v celém Bělorusku proběhly protestní akce proti výsledkům prezidentských voleb a násilí proti pokojnému obyvatelstvu. Protestující dál požadují odstoupení Lukašenka a provedení nových voleb.

V Minsku na náměstí Nezávislosti se stejně jako 16. srpna sešlo kolem 200 tisíc osob. Ne méně než 20 tisíc občanů vyšlo do ulic v Grodně. Tento západní region v sobotu navštívil Aleksandr Lukašenko a fakticky dal signál k čistkám. Na mítinku prohlásil, že dá protestujícím na rozmyšlenou, a poté začne používat "tvrdá opatření". "Od pondělí ať se neurážejí. Moc musí být moc," varoval.

Lukašenko odvolal gubernátora Grodněnského oblispolkomu Vladimira Kravcova a na jeho místo jmenoval bývalého ministra zdravotnictví Vladimira Karanika. Připomeňme, že předtím místní experti tvrdili, že také kvůli němu a za jeho souhlasu vláda ignorovala koronavirovou epidemii v zemi, což vedlo k četným obětem, velmi často utajovaným. A nikoliv bez jeho souhlasu k zadrženým a zbitým při protestech dlouho nepouštěli medicinský personál.

Grodněnská oblast se "provinila" tím, že se ukázala být jediným regionem, kde místní úřady tolerovaly protesty, propouštěly zadržené, dávaly jim slovo ve vysílání místní televize a zrušily pojem "nepovolené události".

Je možné, že to vnuklo Aleksandru Lukašenkovi myšlenku promluvil o plánech Polska zmocnit se Grodněnské oblasti. "Stanovili cíl především toto území odříznout - grodněnské. Polské vlajky vyvěsili nedávno. Teď je vlast v nebezpečí. Nemůžeme vtipkovat. Tím spíš, že nejde o slabá vojska - NATO," prohlásil běloruský prezident. Neopomenul připomenout, že hrozba souvisí s tím, že NATO "chřestí [tankovými] pásy" i proti Rusku. "Varoval jsem ruského prezidenta před situací, která vzniká v Bělorusku. Plně se chápeme, máme příslušnou smlouvu v rámci ODKB a svazové vlády," řekl.

Současně s varováním na adresu protestujících v neděli ráno vystoupil ministr obrany Viktor Chrenin. Varoval, že "v případě narušení pořádku a klidu" Bělorusové budou "mít co do činění už ne s milicí, ale s armádou". "Ano, možná vstoupíme do občanské války, cena lidského života ztrácí cenu každým dnem. Je to hrozné. Není vyloučeno, že dojde i k ozbrojenému konfliktu, dnes už je to realita", prohlásil 19. srpna v Ústředním domě důstojníků v Minsku před vyšším velením běloruské armády.

Tam také reagoval na výzvu kandidátky Světlany Tichanouské neplnit zločinné příkazy a prohlásil, že takové nelze rozlišit. "Zločinný, nezločinný - jsme vojáci. Vládní systém není zničen, funguje, prezident je zvolen," řekl Viktor Chrenin.

Experti v Minsku nevylučují, že tato hrozba může být splněna. "Bojím se, že před námi mohou ležet ty nejsmutnější a nejdramatičtější události, které spadají do toho systému, o němž mluvil ministr obrany. Hovořil o občanské válce a je to možné. Tuto myšlenku Lukašenko vnucuje velení silových struktur," řekl NG politolog Valerij Karbalevič. "Během prvních tří dnů po volbách v Bělorusku už byla občanská válka: Tři nebo čtyři zabití, stovky raněných, desítky zmizelých beze zpráv. Co to je, pokud ne občanská válka," domnívá se expert.

Podrobnosti v ruštině: ZDE