Barack Obama ostře zaútočil na Trumpa, Trump podpořil konspirační teoretiky

20. 8. 2020

Obama poukázal na to, že Trump, jako miliardář, podnikatel a celebrita, se nestal prezidentem, protože toho není schopen, a namísto toho zachází s prezidentským úřadem, jako by to byla reality show.V projevu se o demokracii zmínil osmnáctkrát a zdůraznil vážné varování: "Tato vláda dokázala, že zlikviduje naši demokracii, pokud to bude potřebovat k vítězství. Proto musíme být velmi aktivní a podpořit ji."

Nadcházející americké volby nejsou podle Obamy jen běžným bojem mezi Demokraty a Republikány, ale je to boj o přežití demokracie samotné. "To, co budeme dělat v následujících 76 dnech, bude mít dopad na celé příští generace," vartoval.Obama poznamenal ironicky, že doufal, že Trump začne brát prezidentský úřad vážně. "Nikdy se to nestalo.""Už skoro čtyři roky Trump neprojevuje zájem o to v prezidentském úřadě pracovat, neprojevil zájem o hledání společného postoje, neprojevil zájem o to, aby využil obrovské moci svého úřadu k pomoci komukoliv jinému než sobě a svým kamarádům, neprojevil zájem o to, aby zacházel s prezidentským úřadem jinak než jako s další realitní show, aby získal pozornost, kterou potřebuje. Donald Trump nedozrál k prezidentskému úřadu, protože toho není schopen.Důsledkem bylo 170 000 Američanů usmrcených koronavirovou pandemií, likvidace milionů pracovních příležitostí, zatímco bohatí dále bohatnou, "osvobození našich nejnižších pudů, naše hrdá pověst po světě vážně oslabena, a naše demokratické instituce ohroženy jako nikdy předtím."Trump na to reagoval zuřivými tweety psanými velkými písmeny.Obama zdůraznil:"Jde o tohle. Tenhle prezident a ti lidé u moci - ti, kteří mají prospěch z toho, udržovat věci tak, jak jsou - počítají s vaším cynismem. Oni vědí, že vás nemohou získat svým programem. Tak doufají, že se jim podaří vám co nejvíce ztížit možnost hlasování a chtějí vás přesvědčit, že na vašem hlase nezáleží. Tak zvítězí. Tak dostanou možnost dělat rozhodnutí, která ovlivňují váš život a životy lidí, které máte rádi. Tak bude i nadále ekonomika přizpůsobována prospěchu bohatých a lidí s protekcí, tak bude způsobeno, že stále větší počet lidí nebude mít přístup k zdravotnictví. Tak končí demokracie, až to nakonec žádná demokracie už není.Nemůžeme to dopustit. Nedovolte jim, aby vám odebrali vaši moc. Nedovolte jim, aby vám odebrali vaši demokracii." ZDE Trump mezitím podpořil QAnon, nesmyslné ultrapravicové konspirační hnutí, které FBI identifikovala jako potenciální zdroj domácího amerického terorismu. Tvrdil, že jeho stoupenci "milují naši zemi" a "mají mě velmi rádi".Stoupenci hnutí QAnon věří bez důkazů, že Trump bojuje proti satanskému "hlubokému státu" globálních elit, praktikujících pedofilii, obchod s bílým masem a získáváním údajně život prodlužující chemikálie z krve zneužívaných dětí.Když byl na toto konspiračně teoretické hnutí Trump dotázán na tiskové konferenci, odmítl je odsoudit. "Nevím o tom hnutí příliš mnoho, kromě toho, že vím, že mě mají velmi rádi, což oceňuji. Slyšel jsem, že získává silně na popularitě."Podrobnosti v angličtině ZDE