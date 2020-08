Oddonaldizování americké politiky?

24. 8. 2020 / Karel Dolejší

Poté co Donald Trump americkou společnost několik let systematicky štěpil a jednotlivé skupiny štval navzájem proti sobě, se mu možná mimoděk podařila nevídaná věc. Jeho výkony ve funkci jsou nyní s ohledem na přístup k pandemii a rasovým nepokojům až tak strašlivé, že konečně sjednotil četné odpůrce. A ti se po velmi dlouhé době nadvlády globalizační frazeologie shromažďují ani ne tak pod praporem "volného obchodu", jako na obranu americké demokracie.

Proti Trumpovi už stojí kdekdo, od levicových radikálů a feministek přes demokratické konzervativce, kterým Biden při všech umírněných posunech doleva nabízí dostatečně přijatelný obraz demokratického práva a pořádku ostře kontrastující s Trumpovou libovůlí a ohýbáním pravidel, až po vojáky, kteří nesnesou pomyšlení na nasazení neoznačených ozbrojenců ministerstva vnitřní bezpečnosti proti demonstrantům.

Podle volebního modelu renomovaného analytika Natea Silvera právě nyní existuje jen 27 % šance na to, že by Trump mohl v listopadových prezidentských volbách obhájit svou funkci.

Tento model je konzervativní a nechává si jistou volnost pro dosud neznámé proměnné. Kalkulace pro daný okamžik totiž často ukazují na pravděpodobnost Bidenovy výhry kolem 90 %.

Bidenovi se volbou kandidátky na viceprezidentku Kamaly Harrisové podařilo pojistit si černošské voliče. Otázkou ale zůstává, jak úspěšně se jeho kampaň dokáže vypořádat s oslovením mladších ročníků. Ty do jisté míry přitahoval jeho hlavní rival v Demokratické straně Bernie Sanders. Biden pro ně až dosud představuje příliš establishmentovou figuru, která neslibuje nic nového - jakkoliv existuje spolupráce s bývalým Sandersovým týmem na některých klíčových tématech. Uvidíme, zda Biden s Harrisovou dokáží ještě v tomto směru něčím překvapit.

Politická situace je ovšem bezprecedentní - a pokud bychom přesto hledali historické analogie, museli bychom se vrátit do doby americké občanské války. Nikdy za posledních 160 let nepůsobil v americké politice vlivný kandidát ohrožující demokracii i jednotu Unie, který by snesl alespoň přibližné srovnání s Trumpem. Nalezli bychom jistě příležitostné extrémisty typu Davida Dukea kandidujícího na prezidenta - jenže k tomu došlo dávno předtím, než se bloku ultrapravicových manipulátorů kolem Stevea Bannona spolu s Wikileaks a Rusy podařilo nepřátelsky převzít Republikánskou stranu a protlačit pravicový extrémismus do hlavního proudu americké politiky. Duke býval okrajovou postavou bez reálné šance uspět, která si na skromné politické kariéře jen přihřívala soukromou byznysovou polívčičku a sexuální eskapády. Trump se bohužel dostal do Bílého domu.

Nyní jde o to, aby tam nezůstal ještě na další funkční období.

***

Spojené státy mívaly politickou tradici, kterou bychom mohli shrnout do sloganu "krize jako příležitost". Mnohokrát ve své minulosti se jim podařilo ohrožující moment využít coby zdroj dalšího růstu. Samozřejmě neexistuje žádná záruka, že se tak stane i tentokrát. Protitrumpovská koalice je křehká a jen těžko bude po volbách hledat podrobnějšího společného jmenovatele. Podle některých americká společnost zkostnatěla a již ztratila někdejší vitalitu, která jí umožňovala úspěšně se vyrovnávat s novými výzvami. Nicméně navzdory skeptikům šance na úspěch i dnes ještě existuje.

Možná tedy, že Trump - proti své vůli - nebude docela zbytečnou a výhradně škodlivou postavou americké politiky, jak to až doposud vypadalo. Umožní nakonec Američanům, aby si srovnali hodnoty a uvědomili si, co je pro ně opravdu důležité.

Na rozdíl od opakovaně usvědčeného lháře a obránce podvodníků, lichvářů a zlodějů, který pouze dál s nesmyslným nimbem "lidového prezidenta" vysedává na Pražském hradě.