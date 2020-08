V USA jde do tuhého. "Lži republikánů se lepí na duši jako horký asfalt"

28. 8. 2020

V koronavirové pandemii zemřelo v USA už více než 180 000 lidí. Dál se střílí v ulicích, zabíjejí se černoši. Probíhají demonstrace. Miliony lidí jsou nezaměstnaných. V důsledku popíraného globálního oteplování jsou Spojené státy postihovány bezprecedentně ničivými hurikány a nezvládnutelnými požáry v Kalifornii. Republikánský výroční kongres žije ve svém vlastním, fantazijním, uměle vyvolávaném světě strachu. Nad katastrofální situací v USA se zamýšlí ve svém televizním pořadu A Late Show známý televizní satirik Stephen Colbert:

Díky, že jste zůstali vzhůru pro náš mimořádný, živě vysílaný pořad A Late Show po republikánském výročním sjezdu. Každý jejich večer měl téma: První večer to bylo Země příslibů, pak byla Země příležitostí, předpokládám že dnešní večer byl Nocí lidí, o něž jsme přišli, a nyní se přepojme rovnou na to, čemu říkáme



(ironicky změněný velkofilmový klip, s hlavními postavemi Republikánské strany, hlas a zjev Donalda Trumpa: "TENTO AMERICKÝ MASAKR")



AMERIKA - HRA, JÍŽ VŠE KONČÍ



Stephen Colbert: Musím se vám otevřeně přiznat: Já jsem se na moc toho sjezdu dnes večer nedíval. A ještě otevřeněji se přiznávám: Nedíval jsem se na něj vůbec. Díky, že jste zůstali vzhůru pro náš mimořádný, živě vysílaný pořad A Late Show po republikánském výročním sjezdu. Každý jejich večer měl téma: První večer to bylo Země příslibů, pak byla Země příležitostí, předpokládám že dnešní večer byl Nocí lidí, o něž jsme přišli, a nyní se přepojme rovnou na to, čemu říkámeStephen Colbert: Musím se vám otevřeně přiznat: Já jsem se na moc toho sjezdu dnes večer nedíval. A ještě otevřeněji se přiznávám: Nedíval jsem se na něj vůbec.





Protože teď my v Americe čelíme globální pandemii, která usmrtila 180 000 Američanů, po zuby ozbrojení zoufalci, kteří si myslí, že jsou Rambo, vraždí lidi v našich ulicích, nejsilnější hurikán v historii Mexického zálivu právě v tuto chvíli směřuje přímo do tamější oblasti, a výroční sjezd Republikánské strany skanduje: Kdo chce další čtyři roky Trumpa?



No, vím, moc dobře, že tím, že jsem se nedíval dnes večer na ten republikánský sjezd, jsem nedělal svou práci. Chci jen říct, že z toho mám vynikající pocit.



Proč bychom měli věnovat pozornost tomu, co oni říkají, když nic z toho, co dnes večer říkají, nemá žádnou vazbu na to, co se děje v USA právě v této chvíli? Proč bychom se měli dívat na jejich reality show, když vůbec neodráží naši realitu? Proč bychom se měli vystavovat jejich lžím, které se lepí na vaši duši jako horký asfalt? Lži jako "Donaldu Trumpovi opravdu záleží na tom, jestli budete žít, nebo jestli umřete."



Víte, tento týden, CDC, americká Centra pro zvládání infekčních nemoci, naprosto pozměnila své předpisy pro testování. Píší teď, že "osoby bez příznaků už není zapotřebí testovat, i když byli v těsném kontaktu s někým, o němž je známo, že je virem nakažen."



To je tedy překvapující. Protože jsme opakovaně varováni, že



"40 procent infekcí je bezpříznakových a k 50 procentům nákaz dochází předtím, než se objeví příznaky".



To, že budeme něco ignorovat, neznamená, že to zmizí. Kdo si proboha myslí, že netestovat lidi je dobrý nápad?



Videoklip, Donald Trump: "Kdybychom tolik netestovali, měli bychom jen polovinu případů."



Samozřejmě, Je to vždycky ten jediný člověk, kterého podezříváte. A dnes odpoledne jsme zjistili, že



"na CDC byl činěn nátlak, aby Střediska změnila své předpisy o testování koronaviru - nátlak pocházel od vysokých činitelů Trumpovy vlády."



Takže my jsme se dostali do bodu, kdy Donald Trump diktuje naše lékařské předpisy. Právě proto je novým návrhem, jak servírovat kuře, "KYBLÍK!"



Hele, poslouchejte, CDC, jde o náš život! Buď se pochlapíte a postavíte se proti tomuto klaunovi, anebo alespoň se chovejte poctivě a změňte hippokratickou přísahu na:



"Zaprvé, nikomu neškodit, pokud to ovšem nezpůsobí, že pan prezident vypadá špatně. V tom případě, do rakví s nima."



Ještě jednou. Sledujeme, jak nám přímo před očima odumírá základní funkce naší vlády. Vždycky byly nepolitické. Jsme jen jeden zpravodajský cyklus vzdáleni od chvíle, kdy CDC bude varovat, že hlasováním v prezidentských volbách se nakazíte chlamydií. A to není pro Trumpa nic nového. Sledovali jsme ho, jak znásilňuje všechny představitelné normy prezidentského úřadu. Jak vydírá zahraniční vlády, aby mu poskytly pomluvy na jeho politické oponenty, jak zastrašuje svědky, jak se snaží znefunkčnit poštu, aby se nedalo během pandemie hlasovat poštovními hlasy, a jak protizákonně zneužívá Bílý dům, dům občanů, pro svou vlastní stranickopolitickou kampaň. Jako když se tam setkává s bývalými rukojmími, když omilostňuje lidi, když jeho manželka zneužívá Růžové zahrady v Bílém domě k přednesu svého projevu na republikánském sjezdu, a když uspořádal v rámci prezidentské kampaně v Bílém domě ceremonii udělování amerického občanství pěti novým přistěhovalcům.



Federální zaměstnanci, kteří prosazují stranickopolitické postoje, porušují zákon, který se jmenuje Hack Act. I když si vymyslíte nějakou složitou racionalizaci, jako jeden činitel Bílého domu, který tvrdil,



"k porušení zákona nedošlo, protože video bylo k dispozici veřejnosti dříve toho dne ... a prezidentská kampaň se rozhodla využít veřejně přístupného materiálu pro účely volební kampaně..."



No, to je jako manžel, který vysvětluje, "není to žádné podvádění, protože to bylo s mojí bejvalkou. Bylo to jen pokračování sexu, který jsem s ní měl, než jsme se my dva vzali. A rozhodl jsem se to video zpřístupnit veřejnosti."



To se zdá být hodně cynické. Pokud jste tedy neslyšeli šéfa štábu Bílého domu Marka Meadowse, který odpálil doslova neutronovou bombu cynismu:



"Všem kromě lidí ve Washingtonu je to ale úplně jedno. Poslouchejte, to je spousta hluku vyráběného jen proto, že ten náš republikánský sjezd je tak neuvěřitelně úspěšný."



Má pravdu, že já si nemyslím, že je sjezd republikánů úspěšný. Ale o co jde: Hact Act je zákon! Jestli je to někomu úplně jedno nebo není, na tom přece nezáleží. To, co je důležité, je že ten zákon existuje. Spoustě lidí kromě automechaniků je úplně jedno, jestli existuje brzdová kapalina, ale bude vám to chybět, jestliže to zmizí! Vybouráte se.



Lidi mimo Washington by se měli zajímat o každý zákon, který prezident porušuje. A já si myslím, že se o to zajímají. Až na to, že je v této chvíli docela obtížné s tím držet krok. Pijete z ohnivé hadice skandálů, ale, Ameriko, když zjišťujete, že začínáte být příliš otupělí, Late Show má pro vás předpis



(ironická reklama na oživení zájmu o Trumpovy politické skandály a o jeho porušování zákonů)



Zde je další důvod, proč se nedívám na sjezd republikánů. Já jsem profesionál z televize. A produkčně je to vysílání provedeno strašlivě. Vím, co se stane, protože oni odhalili monstrum hned v první večer. A jsou to oni: Mnohohlavá kreatura bez tváře, která žije z vašeho strachu.



Charlie Kirk: "Trump byl zvolen, aby ochraňoval naše rodiny před pomstychtivou chátrou, která se snaží zničit náš způsob života. Naše čtvrti. Školy, kostely a hodnoty."



Jim Jordan: "Jen se podívejte, co se děje v amerických městech. V městech, která všechna řídí demokrati. Zločinnost, násilí a vláda chátry."



"Jistě jste nás viděli, jak hájíme svůj domov, když do naší čtvrti přišla chátra demonstrantů."



Patricia McCloskey: "Viděli jste, co se stalo nám. A stejně tak lehce by se to mohlo stát každému z vás, kteří to sledujete z tichých čtvrtí po celé naší zemi."



Matt Gaetz: "Oni vás odzbrojí. Vyprázdní věznice. Uzamknou vás ve vašich bytech. A pozvou teroristy, aby bydleli hned vedle vás."



Stephen Colbert: Koho zavoláte? Ne policii, v tomto případě. No, já vím, že strach motivuje. Oni se zoufale snaží dostat k volebním urnám lidi, kteří mají strach. Avšak vyvolávat strach je nebezpečná hra. Včera večer došlo k další tragédii v městě Kinosha ve Wisconsinu. Celý tento týden se tam konaly demonstrace protestující proti střelbě na Jacoba Blakea, kterého sedmkrát střelila policie v neděli. Rachejtle, slzný plyn, požáry, ale včera násilí eskalovalo. Dva lidé byli zastřeleni a jeden zraněn. Jeden ozbrojený mladík začal střílet do davu demonstrantů. No, tak to je ta dobře organizovaná milice. Z videa z mobilu je zřejmě, že



"mladík s poloautomatickou puškou začal střílet na skupinu lidí. Muž se zbraní je pak viděn, jak kráčí směrem k policejním vozidlům, občas s rukama nad hlavou, policejní vozy jedou kolem něho. Měl ruce nad hlavou a policie mu řekla, ať zmizí, přestože všichni křičeli, že on je ten střelec."



Zjevně, policejním heslem v městě Kenosha je "POZOROVAT A ZANEDBÁVAT". No, dnes zatkla podezřelého střelce policie ve státě Illinois. A byl obžalován a identifikován jako sedmnáctiletý mladík z Illionis. O moc víc toho nevíme, kromě dvou věcí. Ten mladík si myslel, že je členem dobrovolné milice. A myslel si, že něco takového jako dobrovolná milice existuje. Neexistuje. Existují policisté, kteří mohou legálně nosit zbraně a mají právo vás zatknout. A pak jsou blázni, kteří si na sebe vezmou zbraň AK-15, koupí si z armádního obchodu náboje a pak si začnou hrát fantastickou hru na strach, která se jim vnucuje každý večer už čtyři roky. A můžete hádat, který ze stranických sjezdů tito blázni sledují. Právě ten, který udělal z dvou šašků hrdiny. Pokud to tedy dnes večer bylo na programu, znovu, já jsem se nedíval.



Podívejte se, pro všechny ty, kdo si myslí, že tyto protesty Black Lives Matter nejsou nutné, anebo že odfinancování policie či hluboká reforma policie není nutná, pomyslete na tohle: Policie v městě Kenosha je docela v pohodě, co se týče této fantazijní milice dobrovolníků. Před tou střelbou zorganizovala skupina jménem Stráž Kenoshy akci na Facebooku, kdy vyzývala ozbrojené civilisty, aby vyšli do ulic. Ta skupina adresovala tento výrok na Facebooku šéfům policie v městě Kenosha:



"Jak víte, já jsem velitelem Stráže Kenoshi, místní milice. Mobilizujeme se dnes večer a dostali jsme asi 3000 odpovědí. Naše úsilí se dostalo do celostátních médií. Žádám vás, aby vaši policisté nám nenařizovali pod hrozbou zatčení, abychom šli domů, anebo aby nás nezatýkali, jak jste to činili v minulosti. Jsme ochotni jednat s policií. Je zjevné, že ať bude namístě jakékoliv množství policistů, budeme stejně v přesile."



Stephen Colbert: To je ale zdvořilá žádost, aby směli porušit zákon. "Vážený pane starosto, písemně vás tímto informuju, že se dnes večer v 19 hodin vykadím do městské fontány. Mám více než 3000 stoupenců. Prosím, nezatýkejte mě, nechci jít do vězení."



Takže řekla policie v městě Kenosha těm těžce ozbrojeným bláznům, aby pod hrozbou zatčení vypadli, tak, jak to dělají normálně? Nabídli jim občerstvení.

Dali jim lahve s pitnou vodou. Byla to prý značka 1939 Zřídlo Polska.



Na dotaz o střelbě řekl šéf policie v městě Kenosha, že demonstranti by bývali teenagerem nebyli zastřeleni, kdyby nebyli protizákonně v ulicích po zákazu vycházení. To je šílenství. Omlouvat vraždění, protože je policejní hodina?



Ale, zdá se, že tento zločin nebude ignorován u soudů. Nebo aspoň ne na sportovních hřištích. Ve čtvrtek začali po celých Spojených státech hráči basketballu, celostátní celebrity, z protestu bojkovat turnaj NBA, Národní basketbalové asociace.



A nebyli to jen hráči, kteří zaujali tento protestní postoj. V samotné NBA se stalo toto:



"Myslím, že nejdůležitější věc teď je, jako - - Jako černoch, jako bývalý hráč, já myslím, že pro mě bude nejlepší (vypíná si mikrofon) podpořit hráče a dnes večer tady nebýt. A rozmyslet se, co se stane pak. Já prostě nemám pocit, že mám oprávnění tady dnes být."



Stephen Colbert: Pane jo. To bylo ale vypnutí mikrofonu. Jemně odstraněný a položený na stůl v ohromujícím projevu solidarity. Nic takového jsem ještě v životě neviděl.



Ale možná nejdojemnější komentář přišel od Ducha Riverse včera večer:



"Pořád slyšíte, že Donald Trump mluví o strachu. My jsme ti, které zabíjejí. My jsme ti, které střílejí. My jsme ti, jimž je zakazováno, aby bydleli v určitých komunitách, my jsme věšeni, my jsme stříleni, - a jediné, co děláte vy, je, že si udržujete svůj vlastní strach. Je to - je to neuvěřitelné. Proč my dál tuhle zemi milujeme, a ta země nám to neopětuje."



Stephen Colbert: Proto je tak důležité, abyste v listopadu šli k volbám. Protože Donaldu Trumpovi je jedno, jestli zemřete, nebo budete žít. Na Covid, nebo rasismem. Jemu jde jen o to, aby vyhrál.



Dokud my, lidé, nezměníme tuto vládu, bude nám i nadále víc ukazovat cestu NBA než RNC, republikánský kongres.



















