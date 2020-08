Rozhovor Britských listů 309. O požáru v Bohumíně a o rasismu některých Čechů

14. 8. 2020









Věděli jste, že Magda Vašáryová v USA během Olympijských her v Atlantě přerušila s Fabianem Golgem veškeré kontakty, když zjistila, že je homosexuál, a varovala před ním jiné členy českého týmu? A že pracovníci z Prahy, Brna a Ostravy varovali před zaměstnaci z jiného města jako před "burany" a nedokázali zvládnout to, co vnimali jako jejich jinakost? V souvislosti s vyvřením rasismu po požáru v Bohumíně hovoří Jan Čulík s Fabianem Golgem o tom, jak relativní je rasismus a kde jsou na škále rasismu Češi. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 14. srpna 2020.