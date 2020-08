229 lidí je ohroženo na životě. Právě teď

Andrew Stroehlein: 229 životů je ohroženo. Právě teď. Protože Evropská unie dává přednost blábolům rasistů před respektem pro lidské životy. Od roku 2014 zmizelo nebo zemřelo ve Středozemním moři více než 20 000 lidí. Vlády Evropské unie neplní svou odpovědnost provádět záchranné operace a dokoce brání soukromým organizacím, které začaly zachraňovat životy. Kriminalizuje je.



Loď nemůže plout, protože nabrala více než 200 lidí.



229 lives at risk. Right now.



All ultimately because EU policy prioritises the ranting of racists over respect for human life. https://t.co/2qqXzgQaq0