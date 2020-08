Britský umělec Banksy financuje ve Středozemí záchranný člun pro uprchlíky

28. 8. 2020

Posádku lodi tvoří evropští aktivisté s dlouhou zkušeností záchranných operací. Loď už předtím pomáhala při dvou jiných záchranných operacích, kdy celkem zachránila 105 lidí, které jsou nyní na palubě lodi nevládní organizace Sea Watch 4.Loď je natřená na růžovo a má na sobě Banksyho kresbu, dívku v záchranné vestě, která drží bezpečnostní bóji ve tvaru srdce. Pluje pod německou vlajkou. Jednatřicet metrů dlouhá motorová jachta původně patřila francouzským celním orgánům. Je menší, ale podstatně rychlejší než jiné záchranné lodi nevládních organizací.Banksyho angažmá v záchranných akcích pro uprchlíky se datuje ze září 2019, kdy poslal email Piě Klempové, bývalé kapitánce několika lodí nevládních organizací, které zachránily v posledních letech tisíce lidí."Ahoj Pio, četl jsem tvůj příběh v novinách. Zdá se, že jsi opravdu tvrdá," napsal. "Já jsem umělec z Británie a udělal jsem pár věcí o uprchlické krizi, a zjevně si ty peníze nemůžu nechat. Mohli byste jich použít na koupi nové lodi, nebo na něco takového? Dejte mi vědět. Výborně. Banksy."Klempová, která si původně myslela, že je to vtip, si myslí, že si ji Banksy vybral kvůli jejím politickým postojům. "Nevídím záchranné akce na moři jako humanitární činy, ale jako součást boje proti fašismu," zdůraznila.Ujasnila, že se Banksy na konkrétních záchranných akcích nepodílí, jen poskytuje finanční podporu. "Banksy nepředstírá, že ví líp než my jak spravovat loď a my nepředstíráme, že jsme umělci."Loď dosáhne rychlosti až 27 uzlů, a zřejmě je tedy o hodně rychlejší než takzvané libyjské pobřežní stráže, takže jim dokáže uniknout a zabránit jim v zatčení uprchlíků na lodích a v jejich uvěznění v detenčních táborech v Libyi, které financuje Evropská unie.Nevládní záchranáři už dlouho ostře kritizují hromadné navracení migrantů do Libye libyjskými pobřežnímí strážemi ve spolupráci s členskými zeměmi EU. Mezinárodní organizace obvinily libyjské pobřežní stráže ze špatného zacházení s uprchlíky a z toho, že je prodávají libyjským milicím do otroctví.Podle mezinárodní organizace pro migraci bylo do Libye takto letos navráceno více než 7600 migrantů. Situace v Libyi je zoufalá. Zadržení uprchlíci jsou mučeni a znásilňováni, jak to systematicky zdokumentovaly lidskoprávní organizace.Desetičlenná posádka lodi Louise Michel má nejrůznější zázemí, ale jsou to všechno antirasističtí a antifašističtí aktivisté, kteří prosazují radikální politickou změnu.Zprovoznění lodi bylo udržováno v tajnosti z obavy, že by se státy Evropské unie pokusily této misi zabránit.Během roku 2020 zatím zemřelo ve Středozemním moři nejméně 500 uprchlíků, avšak skutečný počet utopených lidí je zřejmě daleko vyšší. Ve středu zemřelo 45 lidí, včetně pěti dětí, když vybuchl motor jejich člunu nedaleko libyjského pobřeží. Více než 19 500 migrantům se podařilo dostat se přes Středozemní moře do Itálie či na Maltu.Claire Faggianelli, aktivistka, která přípravila loď Louise Michel pro svou první misi, vidí projekt jako apel na Evropu, aby se probudila. "Opravdu chceme probudit svědomí Evropy a říci, 'Podívejte se, řveme na vás už léta. Tohle se přece nemůže dít přímo na hranicích Evropy a vy před tím zavíráte oči. Probuďte se!'"Podrobnosti v angličtině ZDE