Německo zrušilo jako bezpředmětné další rozhovory o brexitu

27. 8. 2020



Brusel kritizuje, že Británie "naprosto vyplýtvala letní měsíce" - v jednání o obchodní dohodě po brexitu nedochází k pokroku



Německo zrušilo plány na debatu o brexitu na vysokém diplomatickém jednání příští týden, protože při vyjednávání o obchodní dohodě po brexitu mezi Británií a EU "nedošlo k žádnému pokroku" a "Británie naprosto vyplýtvala letní měsíce".



Činitelé Evropské unie jsou nyní přesvědčeni, že londýnská vláda je teď ochotna riskovat vypadnutí z EU po 31. prosinci bez obchodní dohody a bude se pokoušet z toho obviňovat EU. Tajný britský vládní dokument, který byl zveřejněn v tisku minulou neděli, varuje před možnými veřejnými nepokoji, drsným zvýšením cen a nedostatku potravin, pohonných hmot a dalšího životně důležitého zboží . V Bruselu to vnímají jako signál, že londýnská vláda se připravuje na vypadnutí z EU bez jakékoliv obchodní dohody."Stále více lidí dochází k závěru, že ideologie brexitu v londýnské vládě vítězí nad pragmatisms," konstatoval jeden evropský diplomat. "Jestliže Británie opravdu chce z ideologických důvodů skočit z brexitového útesu, Evropská unie tomu nemůže žádným způsobem zabránit."Z hlediska Evropské unie by pragmatický postoj Londýna musel znamenat, že podmínkou bezcelního přístupu na trh EU pro Británii je dodržovat společné normy o životním prostředí, o státních dotacích podnikům a o ochraně zákazníků a zaměstnanců. Británie to odmítá.Podrobnosti v angličtině ZDE