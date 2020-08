Proč Lukašenkův propagandista blábolí o plánu polského a litevského útoku

28. 8. 2020 / Karel Dolejší

Zkuste si prosím představit takové plány, ve kterých se Polsko (140 000 vojáků) a Litva (20 000 lehce vyzbrojených vojáků) samy pustí do běloruské armády (na mírových stavech cca 70 000 mužů, po probíhající mobilizaci však až 400 000) - u vědomí toho, že napadení Běloruska bude mít nevyhnutelně za následek ruskou vojenskou intervenci.

Zdá se vám takový scénář pravděpodobný? Pustil by se do něj někdo, kdo má všech pět pohromadě?

Pravda je zcela jinde: Polsko, Litva, Lotyšsko i Estonsko se vážně obávají Putinem prosazované integrace Běloruska s Ruskem, která může následně přivést přímo na jejich hranice velké počty ruských vojáků. Spolu s ruskou posádkou v Kaliningradské oblasti (podle posledních dostupných údajů z roku 2014 ji tvořilo 225 000 vojáků - více, než má celá polská armáda) by taková situace mohla způsobit, že se baltské státy definitivně stanou pro NATO fakticky nebránitelnými, protože Rusko získá schopnost uzavřít jediný dostupný pozemní koridor pro přísun sil NATO do baltských států. S ohledem na stav námořních a protilodních prostředků ruské strany na Baltu je přitom velmi nepravděpodobné, že by ruské uzavření Suwalské průrvy ze dvou stran bylo možno kompenzovat přísunem posil NATO po vodě.





















Nikoliv, ani celkový poměr sil na východním křídle NATO by nenahrával nějakému vojenskému dobrodružství, které by zahrnovalo střet s běloruskou a ruskou armádou. Natož pak údajná izolovaná akce Polska a Litvy - zemí, které spíše postrádají vojenské prostředky k úspěšné obraně vlastního území, než aby samy plánovaly ofenzívní akce v zahraničí.

Ščekinovo blábolení nicméně plní dobře definované zadání. Tím je a zůstane vydávat v provládních médiích zdola vzniklé protesty Bělorusů proti Lukašenkovi za podlé spiknutí řízené ze zahraničí, jehož konečným cílem je údajně vojenská okupace a zničení Běloruska. Domácí opozici tak byl přidělen status žoldáků zákeřných Poláků a Litevců, což ji má delegitimizovat v očích široké běloruské veřejnosti.

Jistěže průměrný Bělorus není expertem na vojenskou problematiku a nedokáže dost dobře posoudit relevanci vyjádření Lukašenkovy mluvící hlavy. Neumí si spočítat, jaké tvrzení v daných souvislostech dává nebo nedává smysl.

A jak věděl už nacistický vrchní propagandista Joseph Goebbels, stokrát opakovaná lež bývá ze všech praktických hledisek nakonec schopna vykonávat stejnou práci jako čistá pravda.