Trump opět zpochybnil integritu voleb. Obvinil volební komise

28. 8. 2020

Donald Trump přenesl svou pozornost ohledně údajných podvodů při letošních listopadových volbách z americké pošty na místní volební komise, které podle něj hlasy "sečtou špatně", informuje Rebecca Shabadová.

V rozhovoru pro list Washnington Examiner v Oválné pracovně dostal otázku, zda není znepokojen schopností pošty provést volby.

"Ne," řekl Trump. "Nejde o poštu... nemá to s poštou co dělat."

I kdyby k doručení hlasu došlo "o den později", prohlásil Trump, "není to problém".

"Problémem je, když vysypou tohle všechno před pár lidí, kteří to sčítají, a sečtou to špatně," prohlásil prezident v rozhovoru, aniž by předložil důkazy. "Pošta vinu nenese."

Podle řady šetření a studií neexistují důkazy o rozsáhlých volebních podvodech ve Spojených státech a vlastní prezidentův vyšetřovací výbor byl rozpuštěn bez toho, aby získal důkazy o nějakých systematických problémech. Volební představitelé ve státech, kde se volí poštou, uvádějí, že nemají problémy s podvody.

