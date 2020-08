Slyšení šéfa pošty v Kongresu poukázalo na Trumpovo sabotování voleb

24. 8. 2020

Šéf pošty se ukázal nebýt ničím víc než prezidentovým nastrčeným panákem a lze čekat další šetření, upozorňuje Ahmed Baba.

Strávili jsme léta debatami o zahraničním zasahování do voleb v americké demokracii, ale nyní přichází zasahování z Bílého domu. Donald Trump v roce 2016 přivítal ruskou pomoc, údajně vydíral Ukrajinu a veřejně požádal o pomoc z Číny.

V zoufalé snaze udržet moc dokázal, že žádná instituce mu není svatá. Nyní upřel své autoritářské zraky na americkou poštu (US Postal Service, USPS).

Teorie, podle níž prezident sabotuje poštu, aby potlačil volby, byla potvrzena jeho vlastními slovy. I když mnozí poukazují na rozhovor pro Fox News z minulého týdne, v němž otevřeně připustil, že blokuje více jak 25 miliard dolarů pro poštu, aby sabotoval poštovní hlasování, existuje jiné interview pro Fox, které dále objasňuje jeho motivy. V březnu v pořadu Fox & Friends Trump odsoudil financování voleb v zákonu o záchranném fundu proti koronaviru:

"Věci, které tam měli, byly šílené. Měli volební účasti, že kdybyste s tím někdy souhlasili, nikdy víc by v této zemi nezvolili Republikána.

Trump jako obyčejně řekl nahlas to, o čem měl mlčet, a jasně vyslovil klíčovou část strategie znovuzvolení, kterou je udržet volební účast nízkou, jak se o to moderní Republikánská strana vždy snažila. Pak přišlo jmenování Louise DeJoye do vedení pošty.

Od té doby, co se v červnu ujal funkce, DeJoy propustil zhruba dva tucty klíčových zaměstnanců a zavedl radikální změny, dramaticky dopadly na služby poskytované poštou. Výsledkem byly zpožděné termíny doručování, odstranění poštovních schránek z ulic a deaktivace strojů na třídění pošty. Čtyřicet šest států oznámilo, že jejich hlasování poštou kvůli těmto zdržením nemusí být spočítáno.

Tyto kroky u veřejnosti vyvolaly rozsáhlé rozhořčení, což vyvrcholilo trestním oznámením více než 20 států a předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové vyzvala Sněmovnu k přerušení prázdnin, zpracování nového zákona o financování pošty a svolání schůze na 24. srpen. Prezident Trump začal od svého postoje k financování pošty ustupovat a DeJoy řekl, že zastaví probíhající změny v organizaci až do voleb. Ale zprávy již naznačují, že stroje na třídění pošty jsou stále vyřazovány a DeJoy nemá žádné plány na nápravu škod, které způsobil.

Republikánský senátor Ron Johnson si uvědomil blížící se katastrofu a pozval DeJoye, aby vypovídal před senátním výborem pro vnitřní bezpečnost. Na přetřes však přišly škody způsobené DeJoyem. Stížnosti se týkají zpožděných dodávek léků, mrtvých zvířat a nesčetných zpráv o hromadění pošty. I když se senátor Johnson snažil tvrdit, že tyto stížnosti jsou "fabrikované", Demokrat Peters replikoval prohlášením, že pocházejí od skutečných lidí. Senátorka Jacky Rosenová správně poukázala na to, že 80 % léků pro válečné veterány doručuje pošta.

Rosenová se zeptala DeJoye, zda provedl nějakou analýzu, aby viděl, jak jeho změny dopadnou na seniory a veterány. Neprovedl. Když byl dotázán, zda by znovu instaloval stroje na třídění pošty, které vyřadil, DeJoy řekl že ne a není to nutné. Lídři poštovních odborů prohlásili, že méně třídících strojů znamená menší kapacitu.

Zajímavý moment nastal, když byl DeJoy dotázán na své kontakty s Bílým domem. DeJoy řekl, že o změnách v poště nikdy nediskutoval s prezidentem Trumpem a nikdy nemluvil s představitelem prezidentské kampaně. Ale když byl dotázán, zda hovořil o změnách s [ministrem financí] Mnuchinem, řekl, že Mnuchinovi sdělil, že má plán změn, ale konkrétně o něm nehovořil.

S ohledem na Mnuchinovu roli při DeJoyově jmenování to vyvolává pozdvižení, zejména potom, co jsme slyšeli od bývalého zástupce šéfa pošty Davida Williamse. Williams řekl, že rezignoval kvůli politizaci pošty Mnuchinem a Trumpovou administrativou, a řekl Demokratům ve sněmovně:

"Podle stanov bylo ministerstvo financí odpovědné za úvěrování pošty. Ministerstvo využilo této odpovědnosti ke kladení požadavků, o nichž jsem přesvědčen, že by poštu změnily v politický nástroj, ukončily její dlouhou historii apolitické veřejné infrastruktury."

Williams také řekl, že rozebrání třídících strojů si vyžaduje náklady, což podkopává DeJoyovo tvrzení, že tyto změny provedl kvůli efektivitě. Williams také tvrdí, že schránky byly odstraněny nikoliv v rámci existujícího plánu, ale že to požadoval Mnuchin.

DeJoyovo slyšení vyústilo v tvrzení, že všechny tyhle problémy na něj náhodou spadly se začátkem výkonu funkce, ale on je nezpůsobil. Postrádá to důvěryhodnost a protiřečí to tomu, co zaměstnanci pošty řekli novinářům a konkrétním důkazům, které jsme viděli. Vzhledem k DeJoyově výkonu před Kongresem a jeho neochotě předat dokumenty tvrdím, že jeho slib, že zastaví změny, zaslouží další zkoumání. DeJoy ukázal, že je další z Trumpových nastrčených panáků a mělo by se s ním podle toho zacházet.

Pošta má kapacitu doručovat a zvládnout poštovní hlasování, dokonce ani DeJoy nebo jeho kritici netvrdí opak. Takže tato zdržení vypadají jako záměrná. Republikáni si dlouho přejí privatizovat poštu, ale tyto změny tak krátce před volbami páchnou čímsi mnohem vychytralejším a nedemokratičtějším.

