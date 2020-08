Koronavirus: Případ muže, který byl nakažen koronavirem napodruhé

25. 8. 2020





Jeden mladý muž v Hongkongu byl diagnostikován s nákazou koronaviru více než čtyři měsíce poté, co se uzdravil z první epizody této choroby. Naznačuje to, že imunita vůči koronaviru bude zřejmě jen krátká a vyvolává to otázky ohledně vakcín proti Covidu-19.



Tento případ v Hongkongu je první laboratorně potvrzená druhá nákaza koronavirem. Genetická analýza vědců na univerzitě v Hongkongu zjistila, že tuto druhou nákazu jinak zdravého mladého muže způsobila trochu jiná verze koronaviru. Vědci doufali, že pacientův imunitní systém tuto nákazu rozpozná a druhé nákaze zabrání.



Dr. Kelvin Kai-Wang To a jeho kolegové varují, že lidé, kteří se uzdravili z Covidu-19, by neměli předpokládat, že jsou imunní. Měla by jim být nabídnuta vakcína, bude-li k dispozici, a měli by nadále nosit roušky a dodržovat sociální distancování.Tento třiatřicetiletý muž si nebyl vědom, že byl nakažen koronavirem napodruhé. Vracel se do Hongkongu ze Španělska letecky přes Spojené království. Jeho infekce byla zjištěna, když byl testován při příletu do Hongkongu na letišti dne 15. srpna a byl odvezen do nemocnice, kde zůstal do té doby, než virus zmizel - avšak po celou dobu neměl žádné příznaky.Jeho první infekce byla v březnu, kdy dostal horečku, kašlal, a tři dny ho bolelo v krku a bolela ho hlava, ale rychle se uzdravil.Vědci říkají, že si jsou jisti, že je to případ nové infekce a není tomu tak, že by virus zůstal v těle pacienta od března až do srpna, protože druhou nákazu způsobila trochu jiná verze koronaviru. Existují vzácné případy dlouhodobé nákazy - jedna těhotná žena šířila nákazu ještě 104 dní poté, co byla nakažena.Genetická analýza viru ukázala, že koronavirus, který muže z Hongkongu nakazil napodruhé, je podobná verzi viru kolujícímu v Evropě, kde počty nákaz v těchto dnech rostou. Článek k této věci od hongkongských vědců byl přijat k vydání v americkém časopiseJiní vědci se domnívají, že není třeba se znepokojovat. Celkové bylo nakaženo už více než 23 milionů lidí i Světová zdravotnická organizace poznamenala, že jediný případ druhé infekce musí být vnímán v kontextu těch desítek milionů nakažených.Podrobnosti v angličtině ZDE