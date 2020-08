Boris Johnson do půl roku odejde z funkce britského premiéra, tvrdí tchán jeho rasputinovského poradce

25. 8. 2020



To řekl minulý týden návštěvníku na jeho hradě ze 13. století v Northumberlandu čtyřiaosmdesátiletý Sir Humphry Wakefield, otec Mary, manželky Johnsonova rasputinovského poradce Dominica Cummingse. Vyjádřil se, že Johnson má stále ještě po nákaze koronavirem vážné zdravotní problémy a že do půl roku ze své funkce odstoupí.



Wakefield je dlouholetý jezdec na koni a použil koňařskou metaforu: "Jestliže dáte koně zpět do práce, když je zraněný, nikdy se neuzdraví," řekl.







Úřad britského premiéra v Downing Street se vyjádřil, že je to "naprostý nesmysl".



Podle výzkumu, zveřejněného teto měsíc, mají téměř tři čtvrtiny pacientů nakažených koronavirem, kteří skončili v nemocnici, trvalé zdravotní problémy ještě tři měsíce po nákaze.



Johnson byl nakažen koronavirem v březnu. V dubnu, poté, co se jeho zdravotní stav vážně zhoršil, byl přijat na jednotku intenzivní péče v jedné nemocnici v Londýně, kde setrval týden.



Později se Johnson přiznal v rozhovoru, že se v nemocnici obával, že už neuvidí svého nově narozeného syna Wilfreda.



