Koronavirus a brexit: Hospodářský kolaps, epidemie a záplavy

24. 8. 2020





Úřad britského premiéra vypracoval tajnou zprávu varující, že Británie může od podzimu řešit katastrofální souhru druhé vlny koronaviru s dopadem brexitu.



Zpráva varuje, že vypadne-li Británie z EU bez dohody (jak to teď vypadá), blokace obchodu s EU se zimními povodněmi v Británii, epidemií chřipky a druhé vlny koronaviru vyvolají katastrofu.



V částech Británie nebude k dispozici dodávka elektrického proudu a pohonné hmoty, pokud uvízne 8500 kamionů v Doveru.



Britský venkov mohou postihnout epidemie chorob dobytka, protože nebudou k dispozici léky pro dobytek, vyráběné v EU.



Bude zřejmě nutné použít britské námořnictvo k zabránění v potyčkách mezi agresivními anglickými rybářskými čluny a rybářskými čluny ze zemí Evropské unie, které budou dál chtít lovit v britských vodách.

- 20 britských komunálních úřadů pravděpodobně udělá bankrot, pokud dojde k druhé vlně koronaviru.- Ekonomický dopad koronaviru a brexitu může vyvolat veřejné nepokoje, nedostatek zboží a horentní zvýšení cen.- K potlačení veřejných nepokojů bude možná nutno použít armády. Už teď je 1500 britských vojáků v pohotovosti.- Sociální distancování a nošení roušek bude muset trvat bez ohledu na jakýkoli vývoj až do roku 2021.- Dodávky potravin a pohonných hmot pro letošní Vánoce jsou ohroženy, pokud dojde k blokaci Doveru.Pokud Francie zavede po vypadnutí Británie z EU bez dohody povinné pohraniční kontroly vůči Británii od prvního dne, 40-70 procent dopravních firem dovážejících zboží přes kanál La Manche na to nebude připraveno.To znamená, že na tři měsíce by provoz mezi přístavy Dover a Calais poklesl o 45 procent, čímž by vznikly v Kentu mnohakilometrové fronty kamionů.Mohlo by to vést k nedostatku potravin, vzhledem k tomu, že Británie dováží 30 procent svých potravin z EU, a také k nedostatku léků a chemikálií používaných k čištění pitné vody. Zavládl by také nedostatek pohonných hmot.Dodávky potravin mohou být postiženy panikářským nakupováním před Vánocemi.Plánovači britské vlády varují, že "pandemie chřipky, vážné záplavy a druhá vlna Covidu-19, spolu s vypadnutím Británie z EU bez dohody dne 1. ledna 2021 mohou vyvolat systémovou hospodářskou krizi s vážným dopadem na příjem obyvatelstva, nezaměstnanost, podnikatelskou činnost, mezinárodní obchod a stabilitu trhu".Může to jít ruku v ruce s pravděpodobnými "koordinovanými stávkami", nedostatkem zboží a potravin v obchodech, riskujících veřejné nepokoje, a krizi duševního zdraví obyvatelstva, která postihne nejtvrději nejchudší obyvatelstvo.Rostoucí koronavirová nákaza může vyžadovat dodržování dvoumetrového sociálního distancování a další uzamčení částí země i během roku 2021. Ochota veřejnosti dodržovat karanténní opatření však může vyprchat.Kdyby došlo k chřipkové pandemii, jaká vzniká jednou za 40 let, spolu s pokračováním C19, byly by britské nemocnice zcela zahlceny. Pěti procentům britských komunálních úřadů už hrozí kvůli Covidu-19 bankrot. Inflace může velkou měrou postihnout v důsledku nárůstu výdajů poskytovatele sociální péče.Problémy zažijí také Gibraltar a ostrovy v kanálu La Manche. Gibraltar by mohl být hermeticky uzavřen od Španělska a britské ostrovy v kanálu La Manche možná budou potřebovat, aby jim letectvo shazovalo léky a potraviny.V důsledku pandemie Covidu-19 výrazně poklesla výroba vakcín pro dobytek. Pokud dojde k přerušení dodávky zboží přes kanál La Manche, může dojít k nedostatku těchto vakcín a k vzniku epidemií chorob u dobytka.Britská vláda bude muset nyní vydat dalších 775 milionů liber na novou pohraniční a celní infrastrukturu.Šéf Johnsonova Úřadu vlády Michael Gove k tomu konstatoval: "Podařilo se nám realizovat brexit a máme pro leden vynikající dohodu. A pracujeme co nejusilovněji, abychom zajistili, že Británie bude připravena na změny a na obrovské množství příležitostí koncem roku, kdo znovu získáme svou politickou a hospodářskou nezávislost poprvé za posledních 50 let."Podrobnosti v angličtině ZDE