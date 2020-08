Informační stopa Kremlu

29. 8. 2020

Co se změnilo v propagandě běloruských státních médií příchodem ruských specialistů vysvětluje Andrej Jelisejev.

Demotivace a diskreditace oponentů Alexandra Lukašenka, odvedení mediálního zájmu od vážných otázek k málo významným a uměle vytvořeným, využití marginálů coby "expertů" a mluvících hlav v televizním vysílání atd. - to vše bylo v běloruské televizi před rokem, i před pěti lety.

S přítomností ruských mediálních specialistů se změnilo to, že:

Přítomnost ruských komentátorů vnitroběloruských událostí se zvýšila z vysoké na mimořádně vysokou. Běloruské televizní kanály i dříve stabilně poskytovaly prostor Rusům a místním personám, často stojícím na kritických pozicích v otázce běloruské suverenity.

Avšak to, co začalo vznikat v posledních pár týdnech, překračuje všechny meze. Protestní akce běloruských zdravotníků komentovali tři ruští lékaři. Přitom soudě podle toho, co plácali (vyslovili se o údajném odmítnutí jakékoliv pomoci), byli prostě uvedeni v omyl.

Televize STB se také nestydí přebírat komentář o událostech v Bělorusku od propagandistů ruské RT.

Samozvaní ruští "politologové" nemají ve vysílání běloruských televizí o čem mluvit - zjevně přestřelují. Zapojili také všemožné srbské a (anti)ukrajinské komentátory.

Na webu Běltelradiokompanie se objevil obsah, který by byl přede dvěma týdny naprosto nemyslitelný. Jde například o přebírání z kanálu služby YouTube "Překrásné Rusko: bu-bu-bu", který provozuje Russia Today. V těchto videích zaměstnance RT označují za "naše korespondenty".

Videoobsah vyrobený v Bělorusku, jako je rozhovor s běloruskými siloviky, RT štědře sdílí s běloruskými telekanály.

Kvalita obsahu propagandistických materiálů začala silně kolísat. Dříve běloruské televize vyráběly rovnoměrný, toporný propagandistický průměr. Nyní lze v jednotlivých pořadech nalézt kvalitnější videomontáže a zvukové produkce než dříve. Na druhé straně ve zpravodajských programech se objevily naprosto divoké primitivní postupy.

