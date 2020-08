Koronavirus: Británie kritizuje "sobecké covidioty"

31. 8. 2020

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . 31. 8. bylo v ČR registrováno

nakažených, je to nárůst za posledních 24 hodin o 274 případů.

V nemocnici je nyní 153 osob a celkem zemřelo 423 osob. Počet nákaz a umírajících v ČR začíná být alarmující. Přitom Babiš zrušil užívání roušek. Č íslo R v ČR je 1,2, což je alarmující. Číslo R vyšší než 1 znamená exponenciální šíření infekce.

24 367- Let z řeckého ostrova Zante zpět do Británie byl "plný sobeckých covidiotů a posádka byla idiotská," kopnztatovala jedna cestující z téměř 200 osob, které musely po příletu do Británie jít do karantény. Cestovní kancelář Tui uvedla, že zahájila vyšetřování poté, co 16 cestující v letadle z Řecka do Cardiffu dne 25. srpna testovalo pozitivně na koronavirus. Mnoho cestující nemělo pořádně umístěné roušky na obličeji a "ignorovalo předpisy". Neměli roušky na nose a někteří je měli dokonce jen pod bradou. ZDE - Vědkyně, která na Oxfordské univerzitě stojí v čele práce na protikoronavirové vakcíně, varuje před zvyšujícím se rizikem vzniku obdobných poandemií od zvířat. Tuto hrozbu vytváří činnost lidí v důsledku pokračující globalizace, zvyšování hustoty obyvatelstva, ničení lesů a intenzivnějšího cestování. V důsledku toho je pravděpodobné, že bude lidstvo v budoucnosti trpět znovu obdobnými zoonotickými pandemiemi (přenesenými ze zvířat na člověka), varuje profesorka Sarah Gilbert.