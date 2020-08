Koronavirus: Soud v Berlíně povolil demonstraci protu koronavirovým opatřením

29. 8. 2020

nakažených, je to nárůst za posledních 24 hodin o 486 případů.

- Washington University varovala, že v USA do 1. prosince může zemřít až 317 000 Američanů. Donald Trump ve svém čtvrtečním projevu na sjezdu Republikánské strany chválil, jak si dokáže poradit s koronavirem. Členové publika seděli těsně vedle sebe bez roušek. Trump se v projevu nezmínil o 180 000 mrtvých ani o 5,8 milionech infekcí v USA.







- Indie zaznamenala nový rekord v počtu infekcí, zaregistrovala v pátek 77 266 nákaz. Celkem má 3,39 miliony nákaz. Zemřelo tam také za den více než 1000 osob, celkový počet mrtvých je 61 529. Indie je na čtvrtém místě po USA, Brazílii a Mexiku. Nejpostiženější částí Indie je stát Maharaštra na západě země, s finančním centrem země Bombají. V tomto státě zemřelo více než 23 000 osob. Virus se ale nyní rozšířil i do venkovských a izolovaných komunit, které nemají řádné zdravotnické zdroje. Indie netestuje dost lidí a mnoho úmrtí není řádně zaznamenáváno, takže počet mrtvých je pravděpodobně daleko vyšší než oficiální záznamy. Obrovská poptávka po ochranných prostředcích vedla k vzniku velkého černého trhu roušek a chirurgických rukavic, v některých případech ukradených z nemocnic. V pátek policie zkonfiskovala od jednoho gangu 3,8 milionu chirurgických rukavic na jedno použití, které byly vyprány, usušeny a sbaleny na prodej.- Počet nákaz také roste v Indonésii, v pátek zaznamenala Indonésie 3000 nových infekcí a 105 nových úmrtí. Úřady na Západní Javě musely reagovat na ohniska nákazy ve třech továrnách. V automobilce Suzuki bylo nakaženo 71 zaměstnanců.- ČÍna zaznamenala 9 nových nákaz, všechny ze zahraničí.- Od pátku musejí Pařížané v ulicích nosit roušky. Cyklisté mají výjimku. Ve Francii je nyní 21 ze 101 administrativních regionů v rudé zóně, kde se virus aktivně šíří a kde úřady zavedli přísnější omezení shromáždění a pohybu lidí. Ve čtvrtek Francie zaznamenala druhý největší denní počet nákaz, 6111 případů. Úplně nejvyšší počet nákaz ve Francii, 7578, byl zaznamenán 30. března.- Ve Španělsku budou muset děti od šesti let nosit do školy roušky.Podrobnosti v angličtině ZDE