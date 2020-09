Případ Jiří Lof: Otevřený dopis Ireně Michalcové, starostce Prahy 4

2. 9. 2020

Subject: Vážný případ - nutno zasáhnout. Děkuji



Date: Wed, 2 Sep 2020 11:49:58 +0200



From: Jan Čulík <culik@blisty.cz>



To: Irena.Michalcova@praha4.cz





Vážená paní Michalcová,prosím, podívejte se na tento televizní rozhovor, který jsme minulý týden vysílali na kabelové televizi Regionalnitelevize.czPan Jiří Lof, který bydlí ve vaší městské části, je řidič, který pracoval, pokud mu to zdravotní stav umožňoval. Je to těžký diabetik, trpí vážnou ischemickou chorobou, má nefunkční žíly a tepny, v létě roku 2019 dostal infarkt a od té doby nemůže pracovat, a je tedy bez příjmu. Nikoliv proto, že je to lempl, ale proto, že je vážně nemocen.24. prosince 2019 mu byla amputována levá noha. V současnosti leží ve Vinohradské nemocnici a v nadcházejících dnech má podstoupit vážnou srdeční operaci na srdeční bypass.V roce 2015, kdy začaly jeho zdravotní problémy, zažádal sociální odbor úřadu Městské části Praha 4 o finanční pomoc s činží. Váš úřad mu skutečně poskytl finanční pomoc ve výši 17 000 Kč, avšak trvalo to šest týdnů, takže pronajímatel mezitím pana Jiřího Lofa, který nemohl včas zaplatit svou činži, z bytu vyhodil. Když konečně pan Lof dostal od vašeho úřadu onu zpožděnou finanční pomoc, nevěda, že je to z jakýchsi byrokratických důvodů nepřípustné, použil ji, zcela logicky, na platbu činže ve svém novém ubytování.Úřednice na vašem úřadě mu sdělily, že tímto "vážným způsobem pochybil", a dokud částku 17 000 Kč nesplatí, "nemá nárok" na jakoukoliv jinou pomoc od státu.Tímto způsobem jste ohrozili život nemocného člověka, který je nyní ve velmi vážné situaci. Hrozí, že až bude po srdeční operaci propuštěn z nemocnice, skončí na ulici.Žádám vás, abyste tento do nebe volající případ bezodkladně vyřešila.Děkuji vám.Jan ČulíkšéfredaktorBritské listyblisty.cz