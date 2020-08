Zasekly se rozhovory o brexitu. Šílený britský tisk z toho obviňuje Evropskou unii

22. 8. 2020 / Jan Čulík

Britský tisk nyní obviňuje Evropskou unii z důsledků rozhodnutí Británie přijmout brexit. Johnsonova vláda je jak malé dítě v cukrárně, jak poznamenal jeden komentátor. Vzdorně odmítá dodržovat předpisy Evropské unie, zajišťující tzv. "level playing field", "rovné hřiště pro všechny", a rozmazleně vyžaduje, aby EU poskytla Británii všechny výhody, aniž by Británie musela dodržovat povinnosti. Barnier varoval, že za daných poměrů nedojde k uzavření dohody a britské kamiony nebudou mít přístup na území Evropské unie. Británie přitom z více než 40 procent závisí na dodávkách potravin z Evropy. Začátkem koronavirové krize zmizely z britských supermarketů toaletní papír, těstoviny a celá řadu dalších trvanlivějších potravin. Dá se čekat, že totéž a ještě horší situace nastane v lednu 2021.







Viz Femiho analýza Barnierova vystoupení:



Today Michel Barnier hit back at the UK press for trying to blame the consequences of Brexit on the EU.

No-Deal Brexit here we come... @MichelBarnier pic.twitter.com/i1BiXNkD7O — Femi - My mask protects you. Please protect me. (@Femi_Sorry) August 21, 2020



Skotsko pohlíží na kůlničku na dříví, kterou ze všeho dělá Johnsonova vláda (v době obrovského fiaska se zmršenými maturitními výsledky statisíců anglických studentů Boris Johnson úplně zmizel ze scény) se vzrůstajícím zděšením. Podle nejnovějších průzkumů veřejného mínění je nyní ve Skotsku pro nezávislost země 55 procent občanů, 45 procent je proti. Poukazuji na to, že v zásadních ústavních záležitostech by se měly činit rozhodující kroky pouze se schválením dvoutřetinové supermajority. Jenže jak vidno podpora nezávislosti Skotska a návratu Skotska do EU se pomalu, ale zřejmě nezadržitelně, blíží k té dvojtřetině...

John Crace: Boris údajně zuří, že list Daily Mail zveřejnil, kde je ve Skotsku na dovolené. Představte si, jak silně bude zuřit, až objeví ten naprostý chaos s výsledky anglických maturit, selhávající systém testování a trasování osob nakažených koronavirem a zaseknutí vyjednávání o brexitu...



External Affairs Secretary Michael Russell @Feorlean says as the 7th round of Brexit negotiations closes, and with still no clarity on tariffs, customs, regulations, and a "whole raft of other issues", the only options left “are a low deal, or no deal” pic.twitter.com/eE2oaKATkV — ScotGovEurope (@ScotGovEurope) August 21, 2020