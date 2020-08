Policie v americkém Wisconsinu sedmkrát (!) střelila muže do zad. Snažil se předtím ukončit rozepři mezi dvěma ženami

25. 8. 2020













Vážné nepokoje vznikly v městě Kenosha v americkém státě Wisconsin poté, co tam policie střelila sedmkrát do zad devětadvacetiletého černocha Jacoba Blakea, když nastupoval do svého automobilu. Blake byl odvezen do nemocnice ve vážném zdravotním stavu.





Prezidentský kandidát Demokratické strany Joe Biden konstatoval, že tato střelba je absolutně nepřijatelná a policisté, kteří útok spáchali, se z něho musejí trestně zodpovídat.





Videozáznam policejního útoku střelbou na neozbrojeného občana je ve výše uvedeném videu od vteřiny 0.25. Varujeme čtenáře, je to násilná scéna.