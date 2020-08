Británie: Poslanci budou žalovat Borise Johnsona, pokud nezahájí šetření ruských zásahů do voleb a do brexitu

21. 8. 2020



Nadstranická skupina poslanců britské Dolní sněmovny oznámila, že bude žalovat Borise Johnsona, pokud nenařídí nezávislé vyšetřování ruských zásahů do nedávných britských voleb a do referenda o brexitu.



Podle poslanců je Johnsonovo odmítání nechat vyšetřovat zásahy Kremlu do britských voleb je porušení Evropské konvence o lidských právech, která zaručuje v protokolu 1 právo na svobodné volby.





Poslanci varují, že poženou britského premiéra k soudu, pokud nepodnikne aspoň základní kroky na ochranu příštích voleb. Poslali Johnsonovi předžalobní dopis, na nějž Downing Street musí reagovat do čtrnácti dnů.



Caroline Lucas, poslankyně Strany zelených pro Brighton, konstatovala: "Zcela zjevně jsou ohroženy demokratické procesy. Zdá se, že je úmyslně ochromována integrita našich voleb. Nic není vážnější hrozbou pro naši demokracii. Chování ministrů je šokující nedbalost. Nesmíme vládě dovolit, aby se tomuto problému vyhýbala jen proto, že stranické kufry Konzervativní strany jsou plné ruských peněz."



Poslanci od Johnsonovy vlády požadují, aby realizovala doporučení parlamentního výboru pro výzvědné a bezpečnostní otázky. Jeho dlouho očekávaná zpráva o ruských zásazích do britské politiky, kterou Johnson loni před volbami potlačil, byla zveřejněna teprve letos v červenci.



Vláda tvrdí, že si není žádných zásahů Ruska do britské politiky vědoma. Avšak zmíněný parlamentní výbor poukázal na to, že ani Johnson ani Theresa Mayová to vůbec nezkoumali, a ruskými zásahy se nezabývaly ani britské bezpečnostní instituce. Rozvědka MI5 poskytla parlamentnímu výboru v této věci jen pět řádek textu.



Parlamentní výbor pro bezpečnostní a výzvědné otázky charakterizoval Británii jako jasný cíl ruských dezinformačních kampaní a propírání špinavých peněz a požadoval, aby Johnson zahájil plné vyšetřování. Ten to odmítl udělat.



Skupina poslanců požaduje řadu legislativních reforem. Požaduje založení jedné organizace, která bude právně odpovědná za boj proti zahraničním zásahům a bude dohlížet na zákaz finančních darů ze zahraničí. Poslanci vyžadují, aby politická reklama na internetu jasně uváděla zdroj svého financování a že osoby, které pracují pro cizí státy, musejí být registrovány jako v USA.



Podrobnosti v angličtině



Poslanci varují, že poženou britského premiéra k soudu, pokud nepodnikne aspoň základní kroky na ochranu příštích voleb. Poslali Johnsonovi předžalobní dopis, na nějž Downing Street musí reagovat do čtrnácti dnů.Caroline Lucas, poslankyně Strany zelených pro Brighton, konstatovala: "Zcela zjevně jsou ohroženy demokratické procesy. Zdá se, že je úmyslně ochromována integrita našich voleb. Nic není vážnější hrozbou pro naši demokracii. Chování ministrů je šokující nedbalost. Nesmíme vládě dovolit, aby se tomuto problému vyhýbala jen proto, že stranické kufry Konzervativní strany jsou plné ruských peněz."Poslanci od Johnsonovy vlády požadují, aby realizovala doporučení parlamentního výboru pro výzvědné a bezpečnostní otázky. Jeho dlouho očekávaná zpráva o ruských zásazích do britské politiky, kterou Johnson loni před volbami potlačil, byla zveřejněna teprve letos v červenci.Vláda tvrdí, že si není žádných zásahů Ruska do britské politiky vědoma. Avšak zmíněný parlamentní výbor poukázal na to, že ani Johnson ani Theresa Mayová to vůbec nezkoumali, a ruskými zásahy se nezabývaly ani britské bezpečnostní instituce. Rozvědka MI5 poskytla parlamentnímu výboru v této věci jen pět řádek textu.Parlamentní výbor pro bezpečnostní a výzvědné otázky charakterizoval Británii jako jasný cíl ruských dezinformačních kampaní a propírání špinavých peněz a požadoval, aby Johnson zahájil plné vyšetřování. Ten to odmítl udělat.Skupina poslanců požaduje řadu legislativních reforem. Požaduje založení jedné organizace, která bude právně odpovědná za boj proti zahraničním zásahům a bude dohlížet na zákaz finančních darů ze zahraničí. Poslanci vyžadují, aby politická reklama na internetu jasně uváděla zdroj svého financování a že osoby, které pracují pro cizí státy, musejí být registrovány jako v USA.Podrobnosti v angličtině ZDE

0