Sílí důkazy, že děti hrají silnější roli v šíření koronaviru, než se dosud předpokládalo

21. 8. 2020



Nejnovější studie je malá, avšak dokazuje, že virová nálož u dětí a procento nákazy mezi dětmi zřejmě znamená, že děti nenápadně šíří pandemii



Ze studie, publikované ve čtvrtek, vyplývá, že některé děti mají během prvních tří dní infekce v dýchacích cestách velké množství koronaviru navzdory tomu, že mají mírné příznaky nebo nemají příznaky vůbec žádné. Vyplývá z toho, že role dětí při šíření infekce je zřejmě daleko závažnější, než se dosud předpokládalo.



Jedfen z autorů studie, Alessio Fasano z Všeobecné dětské nemocnice v Massachusetts vysvětlil, že vzhledem k tomu, že děti nemívají žádné příznaky, většinou byly v prvních etapách pandemie ignorovány a nebyly testovány. Přitom zřejmě děti od samého začátku fungují jako tiší šiřitelé infekce."Někteří lidé si mysleli, že děti jsou před pandemií uchráněny," řekl Fasano. "To je nesprávné. Jsou zřejmě stejně náchylní k nákaze jako dospělí - jenže je to neviditelné."Studie v časopisenásleduje dvě předchozí, které se také zabývaly dětmi a šířením koronaviru. 30. července informovaly výzkumníci v JAMA , že děti mladší pěti let s mírným průběhem nemoci mají v nose daleko větší množství koronaviru než starší děti a dospělí. Krátce poté vědci v Jižní Koreji vydali studii z domácností, která naznačovala, že starší děti šíří virus stejně intenzivně jako dospělí, ale mladší děti ne. Vědci ale později ujasnili, že nebylo zřejmé, zda nákaza pocházela od starších dětí anebo od kontaktů, které sdílely s ostatními rodinnými příslušníky.Všechny tři studie jsou malé a v některých podrobnostech protikladné, nicméně naznačují znepokojující roli dětí.Z nejnovější studie vyplývá, že virální nálož dětí je podstatně vyšší než virální nálož u vážně nemocných dospělých v nemocnici. Avšak děti a dospělí nejsou ve stejné etapě nemoci - u dětí byla míra nákazy měřena ve dnech nula až dva od infekce, kdežto u dospělých až po sedmém dni po nákaze.Vědci dosud nevědí, proč mají děti drtivou většinou mírný průběh nákazy anebo jsou zcela bezpříznakové.Ze 192 dětských pacientů přijatých do Všeobecné nemocnice v Bostonu a do Všeobecné dětské nemocnice v Massachusetts, bylo 49 diagnostikováno s akutní infekcí a další 18 s MIS-C zánětem mnoha orgánů spojeným s virem. Průměrný věk těchto dětí byl 10 let. Procento dětí testovaných pozitivně na virus bylo asi 25 procent, u dospělých je to 20 procent.Podrobnosti v angličtině ZDE