Bělorusko se stává (Bělo)ruskem

21. 8. 2020 / Karel Dolejší

Ruští propagandisté v úterý převzali od stávkujících redaktorů provoz (bělo)ruské televize ZDE ZDE . A od stejného dne také ruská letadla převážejí do (Bělo)ruska příslušníky Putinovy národní gardy (přibližný ekvivalent někdejších čs. vojsk ministerstva vnitra), kteří se zapojují do potlačování protestů ZDE ZDE . Jak daleko dospělo třeba převzetí běloruské KGB ruskými službami zatím pochopitelně nevíme. - I kdyby se teď ještě našel nějaký příslušník (bělo)ruského establishmentu ochotný sesadit Lukašenka silou a umožnit tak reálnou výměnu na nejvyšším mocenském postu, Kreml už by to nedovolil.