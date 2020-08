Rusko útočí na oponenty režimu jedem pravidelně

21. 8. 2020





Od minuty 3.17. (Před tím následuje reportáž o situaci Alexeje Navalného do pátku do večera)



Moderátorka: Hovoříme teď s Vladimírem Kara-Murzou. Je místopředsedou nadace Svobodné Rusko, organizace, která je v opozici vůči vládě Vladimíra Putina. Ruští lékaři, kteří léčí pana Navalného, říkají, možná se to dalo očekávat, že v jeho organismu žádný jed není. Kreml tvrdí, že s ním to nemá nic společného. Jak to hodnotíte vy?



Vladimír Kara-Murza: No, přesně to oni říkají pokaždé. Když se podíváte na to, co se děje teď už dvacet let, od té doby, co je v naší zemi Vladimír Putin u moci, zaznamenáte celou řadu těchto případů, jak v Rusku, tak samozřejmě mimo Rusko. Připady Litviněnko a Skripal ve Spojeném království. Lidé, kteří se nějakým způsobem zprotivili Putinovu režimu, jsou obětí útoků jedy.

Kromě případů Litviněnka a Skripalových bylo mnoho dalších. Viktor Juščenko, bývalý prezident Ukrajiny, Jurij Čekačíchin, který na záhadnou otravu jedem v roce 2003 zemřel, byl to prominentní ruský investigativní novinář a opoziční poslanec. Já jsem byl otráven dvakrát, v letech 2015 a 2017. V obou případech řekli lékaři mé manželce, že mám pět procent pravděpodobnosti, že přežiju. Takže já jsem velmi vděčný, že tady dnes jsem a mohu s vámi mluvit. Myslím to opravdu vážně. Ale vždycky, když dojde k těmto otravám, mluvčí Kremlu vyjde a pokrčí rameny a řekne, "Víte, s námi to nemá nic společného. Nic se nedokázalo." "Kde je důkaz?" ptají se. Jenže to je otázka, na kterou záměrně neexistuje žádná odpověď, protože důkaz by měl pocházet z nezávislého vyšetřování, které však ruské úřady nechtějí povolit. Myslím, že je opravdu načase začít o tomhle mluvit úplně otevřeně. To, co se stalo Alexeji Navalnému, je úmyslný, politicky motivovaný útok jedem, motivovaný jeho činností v ruské opozici.



Moderátorka: Jestliže, jak říkáte, tohle je úmyslný útok jedem, proč teď?



Vladimír Kara- Murza: Nemyslím si, že je to otázka načasování. Je to otázka kdo a kdy. Alexej Navalnyj je nejprominentnější, nejefektivnější, upřímně řečeno nejnebezpečnější politický oponent režimu Vladimíra Putina. Podílel se, jak víte, na mnoha vysoce profilových protikorupčních investigacích, zaměřených na osoby v blízkém Putinově kruhu. A mluvíme-li jak, zase, útok jedem je oblíbenou metodou sovětských a pak ruských bezpečnostních služeb už mnoho desetiletí, používali to už v sedmdesátých letech, když například jedem usmrtili v Londýně bulharského novináře Georgiho Markova. Není to jen jed. Tento týden je to dva tisíce dnů od vraždy Borise Němcova, ruského opozičního předáka a bývalého náměstka ruského premiéra, který byl zastřelen přímo u zdi Kremlu. A dodneška jsou organizátoři a plánovači této vraždy plně chráněni ruským státem.



Moderátorka: Jak víte, tak Kreml popírá, že by se jakkoliv podílel na těchto incidentech. Ale vy říkáte, že i vy sám jste byl obětí útoku jedem. To je bezpochyby velmi brutální metoda, používaná k zastrašování opozice, nebo ještě něco horšího.



Vladimír Kara- Murza: Je to sadistická metoda. Musím říci, jako někdo, kdo s tím bohužel měl zkušenost, je to nevýslovně bolestivé. Je nesmírně bolestivé muset tím projít. A pak, když máte štěstí a přežijete, tak jako já, a jak doufám, že přežije i Alexej, pak strávíte mnoho měsíců úsilím vrátit se k určité míře normálního života. Já jsem se musel naučit znovu chodit. Po té první otravě. Protože jakmile jste tak dlouho v komatu, vaše tělo se v podstatě vzdá. Ano, takže mimo jiné, je to sadistická metoda. Taky to má Kremlu dát možnost, aby to přesvědčivě popřeli, aby mohli říkat, "No, my s tím nemáme nic společného." Znovu, řekněme to zcela otevřeně, nepropadejme těmto kremelským propagandistickým lžím.



Moderátorka: A ještě krátce. Víme, že Putin je pod tlakem, čelí protestům ve vlastní zemi a to, co se děje v sousedním Bělorusku, ho asi znervózňuje, ne?



Vladimír Kara- Murza: Absolutně. A když sledujete vývoj ruského veřejného mínění za poslední týdny a měsíce, je absolutně jasné, že mnoho lidí v Rusku je nyní podstatnou měrou v opozici proti Putinovu režimu. Zejména mladá generace. A jak jste se zmínila, už dlouhé týdny pokračují protesty v Chabarovsku na ruském Dálném východě. A ano, to, co se děje v Bělorusku, je také důležité, protože, víte, režimy Lukašenka a Putina, posledních dvou diktátorů v Evropě, si jsou navzájem velmi podobné. A jaksi žijí jeden z druhého. Jsou na sobě navzájem důležitým způsobem závislé. Takže to, co se děje v Bělorusku dnes, masové protiautoritářské povstání, to se klidně za pár let může opakovat v ruských městech. Proto má Putin tak starosti.

