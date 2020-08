Virus a jeho závažná brzda (i možná akcelerace!)

22. 8. 2020 / Miloš Dokulil

Bez ohledu na to, co autor tohoto textu psal pro Britské listy již včera , dnes (22. 8. 2020) překvapivě došlo hlášení právě k včerejšímu vysokému nárůstu nových případů koronavirové nákazy v ČR, celkem 506 nově nakažených (přitom předtím několik dní se ty zvýšené stavy takto onemocnělých pohybovaly „jenom“ kolem tří set!). (Taky v sousedním Německu zaznamenali včera přes dva tisíce nových případů za den.) Nebudeme teď komentovat rychle se měnící vládní směrnice k obraně před touto epidemií.

Ještě jednou to zopakujme: Virus nemá vlastnosti buňky. Takže nemá předpoklady pro vlastní metabolismus (tj. látkovou výměnu k získání „životní energie“), včetně možností se množit a předat své biologické vlastnosti do nějakých nových „subjektů informací“ (včetně takových, které by byly zrovna disponovány k napadení dýchacích orgánů). Replikace (tj. „množení“) virů nenastává přímo v rámci samotných virů (v jejich někdy nemálo zvláštní „schránce“), nýbrž teprve prostřednictvím – „a na účet“ – napadených („hostitelských“) buněk, které nebyly včas zachráněné imunitním systémem napadeného organismu. Genomem viru je buďto DNA nebo aspoň RNA, takže znaky života virus disponuje, i když toto zlověstné poselství může uplatnit teprve až v pro sebe „příznivém prostředí“ buněčně vybavených a v relativně blízkém kontaktu jsoucích struktur biologického života. ((Z důvodů zrovna v tomto odstavci uvedených je vyloučeno, aby viry – byť mající jednodušší strukturu než bakterie – mohly vývojově bakteriím předcházet. Viz i: Virus a jeho geneze? ))

((Je zřejmě vhodné taky už teď – mimo vlastní téma příspěvku – připomenout, že ani živá, ani „neživá“ příroda obecně neprezentují lineární a předem lidmi determinovatelný (algoritmicky určený) vývoj.))