Putin se připravuje na kontrolované střídání u moci v Bělorusku

21. 8. 2020

Rusko se snaží chránit svůj vliv na dlouholetý klientský stát po sporných volbách, napsali Henry Fox a Max Seddon.

Ruský prezident Vladimir Putin možná varoval evropské lídry před "nepřijatelným vměšováním" do politické krize v Bělorusku, ale sám má sotva v úmyslu řídit se vlastní radou, když Kreml usiluje o ochranu svého vlivu na dlouholetý klientský stát.

Jeho ministr zahraničí Sergej Lavrov to ve středu dal brutálně jasně najevo: "To co se děje v Bělorusku nás velmi znepokojuje... Nikdo se netají s faktem, že je to o geopolitice, boji o postsovětský prostor."

Enormní prodemokratické protesty v Bělorusku proti spornému vítězství Aleksandra Lukašenka v prezidentských volbách vytvořili pro Kreml a jeho nejstaršího, ale také nejproblematičtějšího spojence problém: Jak udržet kontrolu, až se prach usadí, a prostřednictvím koho?

Z exilu v Litvě Světlana Tichanouská, která je podle protestujících skutečným vítězem voleb z 9. srpna - odmítla uznat výsledky voleb, o nichž i Lavrov připustil, že "nebyly ideální". Ve středu, poté co Putin varoval před vměšováním EU, se přímo obrátila na Unii s výzvou, aby podpořila běloruské "povstání".

Lukašenko, který tvrdí, že ho Západ chce svrhnout silou, varoval Putina, že vlna protestů se může rozšířit do Ruska, a naznačil, že Moskva může vojensky intervenovat na jeho podporu.

Ovšem podkopal svou vlastní pozici v Kremlu, když vloni odolával Putinovu tlaku na hlubší ekonomickou integraci a obviňoval ruské "vládce loutek", že tajně financují jeho oponenty. Tvrdil také, že Moskva před volbami vyslala 200 žoldnéřů, aby jej svrhla.

"Rusko nebude intervenovat kvůli demokracii, ale kvůli výsledku výhodnému pro sebe," říká Nigel Gould-Davies, bývalý britský velvyslanec v Bělorusku. "Pro Rusko jsou dobrými vztahy vztahy podřízené."

Lavrov varoval, že krize je "pokračováním" války mezi Ruskem a EU kvůli Ukrajině v roce 2014. Protesty v Bělorusku jsou nicméně taženy rozsáhlými antipatiemi vůči Lukašenkovi a geopolitické obavy z větší části chybí. Když jeden z protestujících v Minsku mával vlajkou EU, další na něj křičeli, ať ji sundá.

Pokud jde o Tichanouskou a spol., "Kreml tuto skupinu nepřijme jako důvěryhodného partnera," tvrdí šéf moskevského oddělení Carnegie Endowment for International Peace Dimitrij Trenin. "Nejlepší volbou pro Kreml teď není sedět a čekat, ale připravit se a zvládnout předání moci Lukašenkem směrem k režimu, který pokud jde o volby bude spoléhat na proruskou většinu v Bělorusku."

Na rozdíl od Ukrajiny, kde Kreml po dekády kultivoval proruské politiky a oligarchy, Lukašenkova dominance znamená, že v Bělorusku existuje jen málo ekvivalentních postav.

A protože běloruská opozice nereprezentuje proruskou většinu v Bělorusku, může být dokonce Lukašenko v Moskvě považován za nejméně špatné řešení.

Andrej Kortunov z ruské státní Rady mezinárodních vztahů prohlásil, že Kreml se patrně pokusí opakovat arménskou revoluci z roku 2018, po níž lídr protestů zachoval proruskou politiku.

Podrobnosti v angličtině: ZDE