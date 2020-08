Šokující analýza nadstranického senátního výboru: Trump a jeho kampaň byli v kapse ruských výzvědných služeb

19. 8. 2020

Senátní panel identifikuje Konstantina Kilimnika jako ruského výzvědného důstojníka, zaměstnance ruské vojenské rozvědky GRU, která se v roce 2018 pokusila otrávit v Británii novičokem rusko-britského dvojího agenta Sergeje Skripala. Zpráva obsahuje důkazy - některé jsou začerněné - spojující Kilimnika s hackerským útokem GRU na ústředí Demokratické strany, kde GRU ukradla a pak nechala zveřejnit jejich emaily.Kilimnik pracoval déle než deset let na Ukrajině s Paulem Manafortem, šéfem Trumpovy předvolební kampaně. V roce 2016 se Manafort setkal s Kilimnikem, jednal s ním o tom, jak by Trump mohl porazit Hillary Clintonovou a dal ruskému špionu interní výsledky průzkumů veřejného mínění.Zpráva charakterizuje Manafortovu ochotu předávat důvěrný materiál ruským agentům jako "vážnou kontrarozvědnou hrozbu". Zpráva líčí Kilimnika jako člena "kádru osob, které zdánlivě fungují mimo ruskou vládu, ale niceméně realizují vlivové operace nařízené Kremlem". Dodává, že tuyto operace financují klíčoví ruští oligarchové, včetně Olega Deripasky, a také Kreml.Investigace zjistila, že Kilimnik tweetuje pod pseudonymem Petro Baranenko. Jeho účet systematicky propaguje postoj Moskvy k mezinárodním otázkám, jako je konflikt na Ukrajině a sestřelení letadla Malajských aerolinií MH17.Skutečnost, že výbor Senátu, ovládaného Republikány, zdokumentoval přímé vazby mezi Trumpovou kampaní a ruskými výzvědnými službami, činí pro Trumpa a jeho stoupence obtížnějším tvrdit, že vyšetřování tohoto spiknutí je "hon na čarodějnice" či "hoax"Republikány ovládaný senátní výbor konstatoval, že při hledání pravdy měl problémy s tím, že Kilimnik a Manafort své komunikace utajovali. Používali takzvané burner telefony, zašifrované chatování a často měnili emailové účty. Také komunikovali prostřednictvím sdíleného draftu emailů.Analýza neřeší složku bývalého důstojníka MI6 Christophera Steela, která tvrdí, že Kreml si kultivoval Trumpa nejméně pět let, ale nevyjadřuje se k tomu, zda jsou tvrzení obsažená v jeho složce pravdivá. Složka tvrdí, že ruské tajné služby sledovaly Trumpa během jeho návštěvy v Moskvě r. 2013 a nafilmovaly ho v hotelu Ritz-Carlton s dvěma prostitutkami.Nicméně senátní analýza obsahuje opravdu pozoruhodné informace o tom, co se v tomto hotelu dělo. Uvádí, že v hotelu je trvale přítomen pracovník ruské tajné služby a ovládá síť bezpečnostních kamer, některé z nichž jsou skryty v pokojích hostů. Ve zprávě je vymazáno, kdo to organizuje, ale zřejmě jde o FSB.Zpráva konstatuje: "Výbor zjistil, že hotel Ritz-Carlton v Moskvě je obrovským kontrarozvědným rizikem. Výbor dospěl k závěru, že hotel má pravděpodobně mezi zaměstnanci nejméně jednoho ruského výzvědného důstojníka, že ruská vláda provádí systematické sledování pokojů hostů a pravidelná přítomnost množství prostitutek je tam s mlčenlivým souhlasem ruských úřadů."Zpráva také zkoumala předchozí Trumpovy cesty do Ruska. Uvádí, že v roce 1996 se Trump účastnil večírku pro skupinu amerických investorů v hotelu Baltschug Kempinski. Večírek zorganizoval David Geovanis, moskevský podnikatel s vazbami na ruskou tajnou službu.Ve zprávě se praví "V některých kruzích americké emigrantské podnikatelské komunity v Moskvě je běžné, že navštěvující podnikatelé jsou bráni do nočních klubů a na večírky, kde jsou přítomné prostitutky. Je pravděpodobné, že ruské bezpečnostní a výzvědné služby těchto příležitostí využívají k získávání informací. V devadesátých a nultých letech si vytvořil David Geovanis pověst hostitele pro podnikatele navštěvující Rusko."Zpráva také uvádí, že si Trump zřejmě utvořil "krátký vztah s jednou Ruskou", s níž se seznámil na Geovanisově večírku. Její jméno je začerněno.Zpráva charakterizuje celkovou operaci ruské vlády na podporu Trumpova zvolení v roce 2016 jako "agresivní a mnohostrannou". V mnoha ohledech je tato zpráva daleko více zatracující než Muellerova analýza. Poukazuje na rozsáhlou míru koordinace mezi Trumpovou kampaní a ruskými prostředníky.Zpráva uvádí, že blízký Trumpův přítel Roger Stone v létě 2016 spolupracoval těsně s Wikileaks. Konstatuje, že Stone Trumpa informoval v reálném čase a že Trumpova kampaň přizpůsobovala své komunikace tomu, co připravovaly zveřejnit WikiLeaks v souvislosti s emaily z Demokratické strany, které v Moskvě hackersky ukradla z jejich serveru GRU.Zpráva konstatuje: "Trump a vysocí činitelé kampaně usilovali o získání informací o plánovaném zveřejnění těchto emailů na WikiLeaks od Rogera Stonea. Stone sdílel své informace mnohokrát přímo s Trumpem a vysokými činiteli kampaně."Podrobnosti v angličtině ZDE