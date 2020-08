Koronavirus: Proč české úřady informační kampaní jasně nevysvětlí lidem, o co jde?

20. 8. 2020 / Jan Čulík





Dostávají se k nám zprávy od lékařů, že velká část českých pacientů prostě v existenci koronavirové pandemie nevěří. České sdělovací prostředky nekriticky dávají prostor pošukům s akademickými tituly, kteří bez věcné korekce šíří naprosté nesmysly: buď, že byl nový koronavirus uměle vyroben v laboratoři jako chemická zbraň (vědecky je prokázáno, že to je blbost), nebo že koronavirus není vůbec žádný problém, je lehčí než chřipka.



Je pozoruhodné, že se informace o tom, co vlastně Covid-19 je, a jak na nakažené působí, se ve věcné a srozumitelné formě zjevně nedostávají do většiny české společnosti, navzdory tomu, že už na Covid-19 zemřelo skoro 800 000 lidí.



Proč česká vláda informační kampaní lidem nevysvětlí, jasně a stručně, o co jde? O toto:





- Na Covid-19 umírají především starší lidé a drtivé většině umírajících je nad 70, ovšem ohroženi jsou občané už tak od šedesáti či pětašedesáti let, zejména, pokud mají výraznou nadváhu, cukrovku či vysoký tlak, nebo mají další nemoce (komorbidity), například nemoce ledvin, plic, či imunutního systému nebo astmatu.



- U dětí a mladých lidí nemá buď nákaza žádné příznaky, nebo většinou jen mírné, avšak mladí lidé, zejména nad 10 let, jsou stejnými nositeli nákazy jako dospělí. Hrozí nebezpečí, že nákazu roznesou k svým starším rodinným příslušníkům. Proto v jednom anglickém městě umístili na billboardy apel pro mladé lidi "NEZABÍJEJTE BABIČKU".



- Hodně se argumentovalo, že nošením roušek chráníte druhé lidi před vaší nákazou, tu totiž šíříte už předtím, než se u vás projeví příznaky. Nyní se ukazuje, že roušky chrání před vážným průběhem nemoci. Lékaři zjistili, že roušky zřejmě omezují množství viru, který se vám dostane do organismu, a tzv. "virová zátěž" má velký význam pro to, jaký budete mít průběh choroby.



- Mladí lidé jsou nákazou postihováni daleko méně často než lidé starší, ale pozor! - je to loterie. Umírají i mladí lidé, a to i bez jakýchkoliv nemocí, a i sportovci. Nikdy v žádném věku nemůžete s jistotou předem říci, že na covid-19 nezemřete, i když pravděpodobnost úmrtí u mladých lidí je malá. Ovšem zemřely i děti - na všeobecný zánět organismu, způsobovaný Covidem-19.



- Nejnověji vychází najevo, že nový koronavirus postihuje snad všechny orgány v lidském těle a nejzávažnější je, že poškozuje srdce. Srdce poškozuje i u lidí, kteří neměli žádné příznaky nebo měli jen mírný průběh nemoci.



- Někteří lidé se stávají koronavirovými pacienty "na dlouhou míli". Ani po mnoha měsících se dosud neuzdravili, i když zpočátku byl někdy průběh nemoci mírný.

- Spekulace o možnosti "promořit" společnost a tak vytvořit "stádní imunitu" je pitomost, protože dosud není známo, zda po získání nemoci vzniká imunita a jak dlouho trvá. Vědci se obávají, že možná trvá jen tak dva měsíce, i když tzv. "buńky typu T" mají možná delší paměť na infekci. Není vyloučeno, v důsledku velmi krátkého trvání imunity, že - pokud vznikne účinná vakcína - se budou lidé muset očkovat opakovaně.



To všechno znamená, že státy musejí brát koronavirovou pandemii vážně. Nesmírně důležité je okamžité efektivní testování a trasování nakažených a jejich izolace v karanténě. Noste roušky ve veřejných místnostech a ve veřejné dopravě. Dodržujte sociální distancování dvou metrů, neobjímejte se a nepodávejte si ruce!





Neuvěřitelné:

Tato diskuse je tak zásadní, že jí sem vložím. Nejdříve vyjádření MUDr. Hnízdila, přepsaná MUDr. Pollertem. Následně rekce Jan Kulveita, biostatistika z Oxfordu. Nazval bych to zkráceně dojmy vs. pojmy, ale každý si udělá obrázek sám. Každopádně první příspěvěk měl 7000 sdílení. pic.twitter.com/1yJGw9m4si — Filip Pertold (@FPertold) August 19, 2020

Články shrnující nejnovější vědecké údaje:



COVID-19 vyvolává vlnu srdečních chorob

Epidemioložka: Jsem koronavirový běžec na dlouhou míli. Jaké to je, když příznaky trvají dlouhé měsíce

Nejnovější vědecký výzkum: 40 procent lidí nakažených koronavirem nemá žádné příznaky. Je to cesta k likvidaci pandemie?



- Na Covid-19 umírají především starší lidé a drtivé většině umírajících je nad 70, ovšem ohroženi jsou občané už tak od šedesáti či pětašedesáti let, zejména, pokud mají výraznou nadváhu, cukrovku či vysoký tlak, nebo mají další nemoce (komorbidity), například nemoce ledvin, plic, či imunutního systému nebo astmatu.- U dětí a mladých lidí nemá buď nákaza žádné příznaky, nebo většinou jen mírné, avšak mladí lidé, zejména nad 10 let, jsou stejnými nositeli nákazy jako dospělí. Hrozí nebezpečí, že nákazu roznesou k svým starším rodinným příslušníkům. Proto v jednom anglickém městě umístili na billboardy apel pro mladé lidi "NEZABÍJEJTE BABIČKU".- Hodně se argumentovalo, že nošením roušek chráníte druhé lidi před vaší nákazou, tu totiž šíříte už předtím, než se u vás projeví příznaky. Nyní se ukazuje, že roušky chrání před vážným průběhem nemoci. Lékaři zjistili, že roušky zřejmě omezují množství viru, který se vám dostane do organismu, a tzv. "virová zátěž" má velký význam pro to, jaký budete mít průběh choroby.- Mladí lidé jsou nákazou postihováni daleko méně často než lidé starší, ale pozor! - je to loterie. Umírají i mladí lidé, a to i bez jakýchkoliv nemocí, a i sportovci. Nikdy v žádném věku nemůžete s jistotou předem říci, že na covid-19 nezemřete, i když pravděpodobnost úmrtí u mladých lidí je malá. Ovšem zemřely i děti - na všeobecný zánět organismu, způsobovaný Covidem-19.- Nejnověji vychází najevo, že nový koronavirus postihuje snad všechny orgány v lidském těle a nejzávažnější je, že poškozuje srdce. Srdce poškozuje i u lidí, kteří neměli žádné příznaky nebo měli jen mírný průběh nemoci.Články shrnující nejnovější vědecké údaje:

0