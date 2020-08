Hybridní intervence

21. 8. 2020

Lukašenko předává kontrolu nad Běloruskem Kremlu, píše Olga Kevereová.

To co jsme tak dlouho očekávali proběhlo. Rusko začalo hybridní operaci na získání kontroly nad médii, veřejným prostorem, silovými strukturami a řídícím aparátem Běloruska. Ruské "specialisty" do země pozval Aleksandr Lukašenko, který si do voleb pěstoval obraz hlavního bojovníka za nezávislost.

V posledních dvou týdnech jmenovitě o pomoci skupiny "poradců" pro normalizaci situace byla řeč během několika telefonátů Vladimiru Putinovi z Běloruska. Je naprosto zřejmé, že žádná jiná forma vměšování na vrcholu protestů nebyla možná. Dnes jsou dveře Běloruska okázale otevřeny pro ruské specialisty na hybridní operace, kteří přijeli do Běloruska pod záminkou večeře na počest narozenin velvyslance Ruské federace v Bělorusku Dmitrije Mezenceva.

Jako vždy, ruská pomoc nepřichází bez dvojitého, trojitého dna. O podpisech všech itinerářů v rámci svazové vlády při zachování Lukašenka u moci nepsal pouze lenoch. "Konzultanti" z Ruska mají vzít pod kontrolu klíčové sféry Běloruska. Jestli budou tuto kontrolu využívat pro udržení Lukašenka u moci, nebo pro organizaci předání moci pod ruským vedením - to zůstává velkou otázkou.

Na možnost scénáře předání moci pod ruským vedením ukazuje několik příznaků:

Aktivní podpora myšlenky proruského předání moci ruskými médii.

Aktivizace proruských elementů ruský vlivové sítě v Bělorusku - včetně lídra "Národně-vlasteneckého hnutí Běloruska" Olega Gajdukjeviče a rostoucí aktivita "Republikánské strany práce a spravedlnosti". To jsou strany založené symetricky k ruským a musejí zaujmout své místo v ruské architektuře svazové vlády Běloruska a Ruské federace.

Aktivní informování a podpora stanovisek Valerije Cepkala agenturou RIA Novosti, která de facto plní roli Cepkalovy tiskové služby.

Pro začátek - specialisté společnosti "Rossija segodňa" (RT, Sputnik, RIA Novosti) mají za úkol převzít kontrolu nad médii.

V úterý 18. srpna byla v Minsku zřízena stanice kanálu RT. Ve středu 19. uživatelé internetu začali publikovat fotografie propagandistky Irady Zejnalové v Minsku.

Pro vládní kanály BT a ONT přivezli "specialisty" z Ruska namísto stávkujících redaktorů a technického personálu. Tak se televize v Bělorusku, která v minulosti byla pod plnou kontrolou běloruských orgánů, dostalo pod ruskou kontrolu. Do kanceláře Sputniku Bělorusko byli 19. srpna také vysláni vysoce postavení kurátoři z Moskvy s úkolem "unifikovat šíření informací" ve stylu ukrajinské kampaně v letech 2014-2020. Teď bude podle úmyslů kremelského výsadku běloruská televize unifikována s ruskou a objeví se v ní více klonů Solovjova a Skabějevové.

První plody této práce už vidíme - divoké propagandistické šoty, které odvysílali na druhém státním kanálu STB s cílem démonizovat Světlanu Tichanouskou. Fakticky je role vládních televizí soustředěna na vyvolání občanského konfliktu v Bělorusku. Analogické plakáty se objevily v ulicích. Změnila se Lukašenkova rétorika: "Donbasizovaná" propagandistická sdělení na adresu konkurentů se začaly ozývat z projevů samotného Lukašenka (které, s ohledem na srovnání lexika předchozích vystoupení, od tohoto týdne píšou kremelští speechwriteři).

Protikladné teze jsou nyní formulovány po vzoru ukrajinského scénáře "donbasizace" Běloruska. Základem je stavět proti sobě východ a západ, katolíky a pravoslavné, běloruský a ruský jazyk (včetně otevřené lži ohledně neexistujících plánů Světlany Cichanouské na zákaz ruského jazyka).

Hlavní je to, co zůstalo za obzorem mediálního prostoru - příjezd ještě jedné skupiny "operátorů". Jde o lidi z administrativy prezidenta Ruské federace, kteří byli dopraveni do Minska leteckým speciálem kvůli dohledu nad získáním kontroly a restrukturalizací veřejného prostoru. Včetně aktivního zapojení ruské vlivové sítě, formování běloruské varianty "antimajdanu", strukturování činnosti proruského politického křídla na území Běloruska. Už se objevily první plody jejich práce v podobě plakátů, propagandistických mítinků "za baťku" a aktivizace proruských stran.

Fakticky se Kreml a Lukašenko snaží zformulovat dohled nad prací parlamentu a stran z administrativy ruského prezidenta, jak to již mnoho let probíhá s ruskou Státní dumou.

V příští etapě lze očekávat "výchovnou práci" a snahu podplatit kulturní elity, regionální administrátory a top manažery státních podniků. Spadá to také do schématu vyzkoušeného kremelskými "politickými technology" v Moldávii, na Ukrajině a dalších "zájmových objektech". V rámci tohoto procesu bude Kreml formovat klany oddané Moskvě.

Nakonec zůstává práce, která nejspíše vůbec nespadá do žádného informačního prostoru. Jde o práci "specialistů" z ruského Ministerstva obrany a FSB s partnery - velením běloruské armády a vedením Výborů národní bezpečnosti (KGB). Fakticky to bude snaha předat velení armády a KGB Kremlu. Co z toho vzejde ještě nemůžeme předpokládat. Jde možná o poslední šanci běloruských důstojníků rozhodnout se, co znamená věrnost přísaze.

Za velmi krátký čas Kreml plánuje převzít kontrolu nad klíčovými řídícími body v Bělorusku, naplno rozjet propagandu a rozhodnout se, co dál s Lukašenkem. Sám Lukašenko poté, co otevřel dveře ruské hybridní intervenci, už toho rozhoduje jen málo. Je vidět, že doufá získat kontrolu nazpět s pomocí naivní víry v bratrskou lásku a podepisováním všeho, co mu jen Kreml přikáže. Ale bohužel pro všechny - s výjimkou Kremlu - tyto iluze velmi brzy skončí. A stejně tak může na čas skončit i historie Běloruska coby suverénní země.

