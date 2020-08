Léčba koronaviru krevní plazmou: Důkazy zaostávají za nadšením

21. 8. 2020

Výzkumníci vyzývají k přísnějším klinickým zkouškám, zatímco kolují pověsti, že regulační úřady v USA zvažují rozšíření přístupu k potenciální terapii, napsala Heidi Ledfordová.

Americký prezident Donald Trump vyzval osoby, které přežily chorobu COVID-19, aby darovaly svou krev coby lék. Mezitím kolují zvěsti, že americké úřady zvažují, zda poskytnout přístup k plazmě více lidem tím, že ji povolí jako nouzovou terapii. Avšak výzkumníci a kliničtí specialisté po celém světě jsou znepokojeni, že by tlak na distribuci krevní plazmy mohl podkopat klinické testy, které mají určit, zda plazma proti COVIDu-19 skutečně funguje.

Ačkoliv některé americké nemocnice již nabízejí tuto léčbu ve speciálních případech, nouzové povolení agentury Food and Drug Administration (FDA) by to zjednodušilo.

Jenže až dosud existuje jen málo důkazů, že plazma pacientům skutečně pomáhá - a rozhodnutí by poškodilo úsilí studovat její účinky, říká bývalý komisař FDA Robert Califf. Antivirový lék remdesivir a protizánětlivý přípravek dexamethasone jsou jediné léky, které prokazatelně fungují proti koronaviru.

Plazma zotavených byla testována jen při malých testech bez možnosti vyvodit z nich jasné statisticky relevantní závěry.

"Je to potenciální terapie, která může fungovat a nemyslím, že je nemožné ji zpřístupnit," říká Califf. "Ale měli bychom opravdu zdůraznit... že účast na randomizovaných testech má vyšší prioritu."

