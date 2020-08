Koronavirus: Švédsko zaznamenalo za první půlrok 2020 nejvíce úmrtí za posledních 150 let

Průběžné zpravodajství

- Švédsko zaznamenalo za první půlrok 2020 nejvyšší počet mrtvých za posledních 150 let.- Británie uvalí čtrnáctidenní karanténu na osoby vracející se z Chorvatska v důsledku nárůstu tamějších infekcí.- Írán zaznamenal více než 20 000 úmrtí na koronavirus. Covid-19 do konce června tam způsobil 4500 úmrtí. Do dneška počet mrtvých ve Švédsku stoupl na 5800. Celkem za první půlrok 2020 zemřelo ve Švédsku 51 405 občanů, což je vyšší počet ve všech letech kromě roku 1869, kdy zemřelo 55 431 osob, částečně v důsledku hladomoru. Tehdy mělo Švédsko 4,1 milionu obyvatel, v současnosti má 10,3 milionů obyvatel. Covid-19 znamenal, že počet úmrtí byl asi o 10 procent vyšší, než je průměr, v dubnu byl o 40 procent vyšší, než je průměr. Švédsko nezavedlo uzamčení země a ekonomiky a zaznamenalo tak daleko větší počet mrtvých než ostatní skandinávské země, které ho zavedly.- Počet mrtvých na Floridě přesáhl 10 000. Ve středu bylo registrováno 174 úmrtí. Florida má pátý nejvyšší počet mrtvých v USA. Ostatní státy, kde zemřelo 10 000 lidí, jsou New York, New Jersey, Kalifornie a Texas. Florida dosud zaznamenala 584 047 nákaz.- Španělsko zaznamenalo za posledních 24 hodin 3715 nových infekcí.- Itálie zaznamenala nových 642 infekcí, což je od května nový rekord.- Jižní Korea varovala, že země čelí "zoufale nebezpečné krizi" šíření koronaviru. Země zaznamenala nejvyšší počet nákaz od začátku března. Ve středu požádala vláda občany v Seoulu, aby zůstali pokud možno doma. Varovala, že testování, trasování a karanténní opatření jsou nedostatečná.- V Glasgow bylo nařízeno celé třídě ve škole na prvním stupni i její učitelce, aby šli do karantény poté, co jeden z žáků měl pozitivní test na koronavirus. Je to jeden z několika individuálních výskutů koronaviru ve skotských školách poté, co byla obnovena 11. srpna normální školní docházka.- Američtí indiáni a aljašští domorodci byli postiženi koronavirem tvrději než bělošské obyvatelstvo v USA. Výskyt nákaz byl u nich tři a půlkrát častější.