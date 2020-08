Virus a jeho geneze?

21. 8. 2020 / Miloš Dokulil

(Taky záminka k uvažování o nesamozřejmosti života a jeho úskalích)

Pochopitelně se nemálo teď píše i hovoří o virech či přímo o virózách. Konkrétně především o „covid-19“ (tj. o „koronavirové nemoci z roku 2019“, kdy se představil kromě odborné veřejnosti zřejmě taky skromně nejdřív ojedinělým vzorkům z desítek milionů lidí z té veřejnosti, která se na viry hned či dosud pohostinsky nespecializovala). (Taky se o tom viru píše ve formuli: „SARS-CoV-2“; přičemž ta výchozí zkratka pochází z angličtiny a je již nějakou dobu v oběhu i mezi laiky, s významem „závažný akutní respirační syndrom“. To jen na okraj dění. Už se hlásá, že ne každá podzimní „chřipka“ musí být zrovna běžnou a známou chřipkou, až nastane teď podzim.) Je to již sedmý známý typ koronaviru napadající rovněž lidskou populaci. (Zatím nevíme, zda se podaří vyvinout látku, která by jednorázovou injekcí chránila trvale před nákazou koronavirem.)