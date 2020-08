COVID-19 vyvolává vlnu srdečních chorob

18. 8. 2020





Přicházejí data, z nichž vyplývá, že koronavirus nejvíce poškozuje srdce



Původně si lékaři mysleli, že SARS-CoV-2, virus, který způsobuje COVID-19, v první řadě poškozuje plíce. Nyní víme, že není v podstatě žádná část lidského těla, kterou tato infekce nepoškozuje. A přicházejí data, z nichž vyplývá, že nejvíce tento koronavirus poškozuje srdce, píše v deníku New York TImes kardiolog Haider Warraich.



Sedmadvacetiletá hvězda, hráč baseballu z Boston Red Sox Eduaměl začít v této sezóně v roli prvního přihazovače. V červenci byl nakažen koronavirem. "Mám pocit, že je mi 100 let," řekl reportérům. "Takhle nemocen jsem nebyl nikdy v životě a už nechci nikdy takto onemocnět." Jeho příznaky časem zmizely, ale o několik dní později byl po 20 přihozeních tak unaven, že mu jeho tým řekl, ať jede domů a odpočívá.

Z dalšího zkoumání vyplynulo, že má nemoc, které se teprve mnozí lékaři snaží porozumět: myokarditidu způsobenou COVIDEM-19. Rodriguez už tuto sezónu hrát baseball nebude.Myokarditina je zánět srdečního svalu. Někteří pacienti s tím nemají žádné problémy, u jiných to může mít vážné dopady. A Rodriguez není jediný atlet, který tím byl postižen. Četní univerzitní fotbalisté jsou také postiženi myokarditidou z COVIDU-19, takže je ohrožen celý univerzitní fotbal.Nedávno jsem léčil jednoho pacienta s COVIDEM-19 jemuž bylo kolem padesátky. Byl v perfektním zdravotním stavu. Když dostal horečku a začalo ho bolet celé tělo, zamkl se ve svém pokoji. Ale namísto, aby se jeho situace zlepšila, zhoršila se a nakonec se mu shromáždilo množství tekutiny v nohou. Když se dostal do nemocnice a nemohl dýchat, nebyly to plíce, které jeho život ohrozily - bylo to srdce. Nyní hodnotíme, jestli mu bude nutno transplantovat srdce.Nová německá studie https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2768916 začíná ukazovat, jak SARS-CoV-2 postihuje srdce. Vědci studovali 100 osob, s mediánním věkem pouhých 49 let, kteří se právě uzdravili z COVIDU-19. Většina byla asymptomatických anebo měla jen mírné příznaky.V průměru dva měsíce po diagnóze, že mají COVID-19, provedli vědci MRI skeny jejich srdce a zjistili alarmující skutečnosti: Téměř 80 procent těchto pacientů mělo trvalé abnormality a 60 procent bylo postiženo myokarditidou. Míru myokarditidy nevysvětlila vážnost původní nemoci.I když ta německá studie má určité nedostatky a není známo, do jaké míry je její závěry možno generalizovat, je z ní zjevné, že u mladých pacientů, kteří zdánlivě překonali SARS-CoV-2, je značně běžné, aby bylo poškozeno jejich srdce.Vědci teprve zkoumají, jak SARS-CoV-2 způsobuje myokarditidu - zda je to tím, že virus přímo srdce poškodí, anebo je srdce poškozeno virulentní reakcí imunitního systému, kterou virus vyvolává. Je možné, že část úspěchu léků, které potlačují reakci imunitního systému, jako steroid dexametazon, při léčení pacientů s COVIDEM-19, je důsledkem toho, že zabraňují vzniku zánětu srdce. Takovéto steroidy se běžně používají pro léčení myokarditidy. Navzdory léčbě, vážnější formy myokarditidy spojené s COVIDEM-19 mohou vést k trvalému poškození srdce - což může vést k srdeční zástavě.Podrobnosti v angličtině ZDE