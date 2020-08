Nic na této stránce není pravda. Jak se v Americe staly na internetu lži pravdou

18. 8. 2020

Na stránkách začal uvádět l stále výraznější varování, že to jsou všechno lži. Dokonce záměrně začal psát s hrubými gramatickými chybami, aby upozornil na idiotství toho, co zveřejňuje. Nepomohlo to. Jeho stránky byly stále populárnější. Někdy uvažoval: Namísto toho, abych lidi probudil, nezatlačuju je hlouběji do blbosti?

publikoval rozsáhlou reportáž o Christopheru Blairovi, 46, který v roce 2016, v době prezidentské kampaně před zvolením Donalda Trumpa prezidentem, jako vtip pro své levicové přátele založil novou ironickou stránku na Facebooku. Nazval ji America's Last Line of Defense, Poslední linie obrany Spojených států. Začal tam publikovat nejabsurdnější konspirační teorie.

"Žijeme v idiokracii," zní malá poznámka umístěná na Blairově psacím stole, a on toho plně využíval. Jeho stránky mu vydělávají 15 000 dolarů měsíčně a získal loajální armádu internetových stoupenců. Stovky levičáků navštěvoují facebookovou stránku America's Last Line of Defence a ponižovaly konzervativce, kteří Blairovy "zprávy" sdílejí, jako by to byla fakta. I on sám reaguje posléze na souhlasné reakce ultrapravičáků, s nadšením čtoucích a šířících jeho nesmysly, a poukazuje na to, že to jsou nesmysly. Ti lidé to ale nevnímají.





Berou to naprosto vážně.



"Sdílejte, pokud jste rozčíleni!" vyzývaly na Facebooku jeho status. Začaly to dělat tisíce lidí, většina z nichž nepoznala, že vymyšlené ironické "zprávy" jsou satira. Namísto toho se Blairovy stránky staly jednou z nejpopulárnějších stránek na Facebooku mezi americkými konzervativci, podporujícími Trumpa, staršími než 55 let."Nic na této stránce není pravda" varuje čtrnáct nápisů na Blairových stránkách. Přesto se v Americe r. 2018 jeho ironické "zprávy" reálnými staly, potvrzovaly zaujatost lidí, rozšířily se na makedonské a ruské servery šířící fake news, a získaly 6 milionů čtenářů každý měsíc - čtenářů, kteří byli přesvědčeni, že tyto nesmysly jsou reálné.To, co Blair původně vytvořil jako ironický vtip, začalo odhalovat něco daleko temnějšího. "Bez ohledu na to, jak rasistické, jak fanatické, jak urážlivé, jak zjevně lživé 'zprávy' jsme publikovali, lidé se pořád vraceli," napsal Blair na svou osobní facebookovou stránku. "Kde je hranice? Existuje hranice, kde si lidi konečně uvědomí, že jim prezentujeme nesmysly, a rozhodnou se vrátit do reality?"Kompletní článek ZDE