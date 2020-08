Web "Antify" citovaný v amerických konzervativních médiích je spojen s Ruskem

14. 8. 2020

Donald Trump na středeční tiskové konferenci jako obyčejně vyzval k otázce Chanel Rionovou, hlavní korespondentku konzervativní televize One America News. Její otázka neměla nic společného s koronavirem nebo ekonomickým oživením, o němž Trump vypráví, ale místo toho se týkala obskurní webové stránky antifa.com, informuje Hunter Walker.

"Chtěla jsem upozornit na poněkud podivnou situaci. V poslední zhruba hodině, když googlujete ´antifa.com´, vede vás to rovnou na stránku Joea Bidena - jeho oficiální kampaňovou webovou stránku - podivná situace," řekla Rionová a dodala: "Nevíme, kdo za tím stojí."

Rionová pokračovala názorem, že stránka pro bývalého viceprezidenta a jeho kandidátku na post viceprezidetky představuje "zajímavou otázku ohledně vedení".

"Měli by Joe Biden, Demokratický strana, Kamala Harrisová, měli by veřejně odsoudit antifu jako domácí teroristickou organizaci?", zeptala se Rionová prezidenta.

Není ovšem jasné, proč si myslela, že je namístě podobná otázka, protože neexistují důkazy, že by Bidenova kampaň měla cokoliv společného s webem antifa.com, nebo naopak. Místo toho je fenomén zmiňovaný Rionovou zřetelně spojen s Ruskem.

Lidé kontrolující kterýkoliv web mohou přesměrovat návštěvníky jinam, bez povolení nebo dokonce bez jiné druhé stránky. Nic z toho, o čem Rionová mluví, neindikuje přímé zapojení Bidenovy kampaně, což znamená, že není důvod požadovat vyjádření k této kauze.

Záznamy webu "antifa.com" na doméně Whoisology.com ukazují, že stránka byla registrována v roce 2013 v Ruské federaci, a to do loňského července. V listopadu byla registrace přesunuta do Panamy. Web byl vždy registrován anonymně a jeho vlastníky nelze požádat o vyjádření.

Poté co ve středu stránka krátce přesměrovávala návštěvníky na Bidenův web, přestala fungovat. Na základě internetového archívu lze zjistit, že byla prázdná od roku 2013 až do letošního června, kdy se na ní objevila vyjádření na podporu protestů proti zabití George Floyda.

Americká zpravodajská komunita dospěla k závěru, že ruská vláda v roce 2016 vedla kampaň vměšující se do voleb, aby pomohla Trumpovi a uškodila jeho oponentům. Toto úsilí zahrnovalo rozsáhlé využití dezinformací, Kremlem kontrolovaných médií a sociálních médií. Americké zpravodajské služby tvrdí, že ruská vláda vyvíjí obdobné úsilí i během letošních voleb.

Podrobnosti v angličtině: ZDE