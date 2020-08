Bělorusko přislíbilo, že propustí všechny zatčené

14. 8. 2020





Evropská unie jedná o možných sankcích proti Bělorusku, Rusko protestuje proti "jasnému pokusu EU zasahovat do vnitřních záležitostí země"



Náměstek běloruského ministra vnitra přislíbil, že do pátku do rána budou propuštěni všichni zadržení, zatímco se hromadí důkazy o bití a mučení zadržených osob policií.



Ve čtvrtek večer sdělil Alexander Barsukov reportérům před vazebním střediskem v ulici Okrestina: "Všechny propustíme do šesti hodin ráno."





Na fotografiích ze čtvrteční noci a z pátku ráno je vidět, že zadržení byli propouštěni, avšak není jasné, zda byli propuštěni skutečně všichni.



Nejméně dva demonstranti zemřeli a tisíce jich bylo zatčeno po Lukašenkem zfalšovaných volbách minulou neděli.



Amnesty International uvedla, že vězněné osoby svědčily o brutálním bití a o výhrůžkách znásilnění.



"Propuštěné osoby nám sdělily, že vazební střediska se stala mučírnami, kde jsou demonstranti nuceni ležet ve špíně, zatímco je policie kope a bije obušky," konstatoala Marie Struthers, ředitelka Amnesty International pro východní Evropu a střední Asii. "Hovořili o tom, že byli svlečeni donaha a podrobeni sadistickému bití, zatímco slyšeli křik jiných bitých obětí."



Předtím utvořily desetitisíce lidí v Minsku lidské řetězy. Mnozí z nich měli na sobě nebo drželi květiny a balónky na protest proti policejní brutalitě.



Demonstranti nesli transparenty s nápisy: "Změnu!" a "Ne násilí!" a měli bílé náramky, symbol opozičního hnutí.



Obdobné lidské řetězy se tvořily i v dalších běloruských městech.



Z oficiálních prohlášení vyplývá, že vládnoucí mafie přechází k umírněnějšímu postoji po zuřivé reakci veřejnosti na policejní násilí.



Ministr vnitřních záležitostí Jurij Karajev vydal dosud neslýchanou omluvu: "Přijímám odpovědnost a omlouvám se za zranění náhodných lidí na protestech, kteří se stali terčem násilí."



Další Lukašenkova stoupenkyně, Natalia Kochanova, uvedla ve čtvrtek, že Lukašenko nařídil prověrku zatýkání.



Změna postoje činitelů Lukašenkovy vlády signalizuje zranitelnost jeho postavení.



Evropské země policejní násilí odsoudily a Evropská unie má v pátek jednat o možných sankcích.



Velvyslanci zemí EU položili květiny na místě, kde jeden demonstrant zemřel. Dav jásal a skandoval.



Lukašenko vládne v Bělorusku od roku 1994 a po mnoho let měl podstatnou podporu pro svou charakteristickou formu diktatury, která využívala sovětských tradic kolektivizace, které bývalý ředitel kolchozu Lukašenko dobře znal. V poslední době čelí tento pětašedesátiletý předák sílícímu hněvu v důsledku nekompetentního postoje vůči koronavirové pandemii, kterou Lukašenko odmítl jako "psychózu" a hospodářské krizi a porušování lidských práv.



Prominentní Bělorusové odsoudili násilí a naléhají na Lukašenka, aby odstoupil.



Běloruská spisovatelka Světlana Alexijevič, držitelka Nobelovy ceny za literaturu za rok 2015, hovořila o tom, že je šokována "nelidským, satanským jednáním" pořádkové policie a naléhala na Lukašenka, aby bez násilí odstoupil.



Podrobnosti v angličtině











