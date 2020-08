Stabilita „dneška“?

18. 8. 2020 / Miloš Dokulil

Abychom rozuměli některým situacím, výzvám či poselstvím, uchylujeme se nejednou k metaforám. Někdy potom jako kdybychom byli „jenom“ v nějakém hledišti, majíce před svými zraky „doprovodné jeviště“ s jeho svérázným scénářem, režií, výraznými herečkami a herci, a rovněž rozmanitě působivými kulisami a komparsem; přičemž čas může mít kromě svého aktuálního společného průběhu nebo „vypnutí“ během našeho spánku rozmanitě do jeviště promítnuté další – více či méně realistické – průměty. Ne že bychom si „v mezích možností“ nevybírali, co a jak budeme sledovat; anebo čím se pokusíme sami vstoupit na jeviště s nějakou „návaznou rolí“ jako svým „angažmá“; ne-li i jinde jako případní „vykladači“ či „zvěstovatelé“. Abychom sami nezabloudili, své vnímání a jeho interpretaci si musíme vždycky nějak dříve zjednodušit, než se do té navenek „globální hry“ podle možností svých a svého životního prostředí nějak zapojíme. (Do některých jakoby „úkolů“ nás automaticky vtáhne autoritativní režim nebo „osudový“ pobyt mimo civilizaci.)