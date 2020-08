Provede Putin vojenskou invazi do Běloruska?

18. 8. 2020

Moderátor Jon Snow: Putin by mohl tolerovat to, že by přišel o Lukašenka. Mohl by tolerovat ale ztrátu Běloruska?



Andrej Kortunov, generální ředitel ruské Rady pro mezinárodní záležitosti. Myslím, že nemůže přijít o Bělorusko, protože Bělorusko na Rusku závisí, obě země jsou navzájem integrovány. I Arménie, která měla nedávno svou vlastní revoluci, byla nucena dál udržovat velmi těsné partnerství s Moskvou. Takže myslím, že bez ohledu na to, kdo se v Minsku dostane k moci, bude nucen spoléhat v první řadě na Rusko jako na hlavního partnera Běloruska.



Moderátor: Řekl byste, že je nemožné, že by vládla Tichanovskaja?





Andrej Kortunov: Myslím, že Putin by dal přednost někomu z Lukašenkova vnitřního kruhu. Myslím, že by se mu nelíbilo, že by musel jednat s někým, kdo pochází z úplně jiného prostředí. Je velmi obtížné vytvořit vzájemné přátelské vztahy. Kromě toho, upřímně řečeno, Putin nikdy nebyl zrovna úspěšný při jednání s političkami.



Moderátor: Avšak přece musíme přiznat, že došlo v Bělorusku už k velmi vážné trhlině ve zdi? A otázkou je, zda ta zeď spadne, anebo zda najde někoho, kdo ji udrží v pevném stavu a udrží si také všechny vazby, které ho zajímají.



Andrej Kortunov: No, já myslím, že zcela určitě je to problém. Pro Putina je myslím nejdůležitější udržet Bělorusko v geopolitické sféře ruského vlivu. Aby se Bělorusko nevzdálilo od Ruska. Je důležité jako strategický partner, jako tranzitní koridor do Evropy a jako jeden z velmi mála spojenců, které Moskva ještě má. Takže je důležité udržet si loajalitu Běloruska, ale také, udržet tu zemi stabilní.



Moderátor: Myslíte si, že je prezident Putin připraven nakonec použít vojenské síly, aby dosáhl toho, co chce? Jak to svým způsobem udělal na Ukrajině?



Andrej Kortunov: Zdá se mi, že to není nejlepší alternativa, o které by uvažoval. Ne že by se tolik obával západních sankcí, ty samozřejmě také vezme v úvahu, ale já si myslím, že Putin ví, že jestliže podpoří Lukašenka, jestli k tomu použije vojenské síly, vyvolá tím u Bělorusů velmi silné protiruské nálady. A to by byl opravdu velký problém, protože zatím jsou Bělorusové vůči Rusům přátelští a samozřejmě změna jejich postoje vůči Rusku by byla pro Putina velkou porážkou.



Moderátor: Myslíte si, že má Putin obavy, že to, co se stalo v Bělorusku, by se mohlo stát někde i v Rusku? A ztížit situaci?



Andrej Kortunov: Myslím si, že by obavy mít měl, a kromě toho, my máme, možná menší případy, ale jsou to případy, které se zas tolik neodlišují od toho, co se děje v Minsku. Například v městě Chabarovsk na Dálném východě, tam se také konají protesty, ne proti samotnému Putinovi, ale jsou to protesty vyvolané velmi náhlou změnou tamější moci, kterou si vynutila Moskva. Takže bych neřekl, že je Rusko imunní. Je to pravděpodobně trochu více nehybná země, a jistě nic z toho, co se děje v Bělorusku, se nepřelije do Ruska zrovna hned, ale jestliže se Bělorusko změní, to by byl velmi mocný signál, protože se teď dá argumentovat, že Ukrajina je jiná, některé další země jsou jiné, ale Bělorusko je Rusku velmi blízko. Sociálně, kulturně, a jestliže je schopné změny v situaci, jaká byla v Bělorusku, to naznačuje, že v určitou chvíli se možná změní situace i v Rusku.









