Vědci říkají, že na dosažení uhlíkové neutrality do poloviny století je příliš pozdě

23. 11. 2020

Klimatologové se nyní domnívají, že jejich predikce týkající se míry zvyšování globální teploty jsou příliš konzervativní – a že je zapotřebí razantnější a rozhodnější akce, aby bylo možné zredukovat emise skleníkových plynů. Důraz na dosažení nulových emisí do poloviny tohoto století v tomto kontextu jednoduše nahrává konzervativním stranám, které nechtějí přetrhat vazby se svými kamarády z fosilního průmyslu, protože politický tlak na změnu není příliš velký, píše na webu commondreams.org Pip Hinman.

Podle analýzy Climate Reality Check 2020 by se krizová reakce na záchranu klimatu měla stát prioritou číslo jedna politické a ekonomické strategie. Výzkumníci David Spratt, Ian Dunlop a Luke Taylor předkládají veřejně dostupná data, jež ukazují, že se oteplování zrychluje a že se planeta do roku 2030 pravděpodobně oteplí o 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální éře – a možná ještě dříve. Oteplování se podle badatelů zrychlilo v letech 2010 až 2019. V průběhu následujících 25 let se má země oteplovat o 0,25 až 0,33 stupně Celsia za jednu dekádu.



Konzervativní odhady Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) byly zpochybněny: nejnovější klimatické modely tvrdí, že oteplení o 1,5 stupně Celsia může nastat za pouhých pět nebo sedm let – tedy o dekádu dříve než projektuje IPCC.



Autoři výše uvedené studie říkají, že intenzivnější míra globálního oteplování je přímým důsledkem rostoucích emisí skleníkových plynů – ale i klesajícího znečištění vzduchu a přirozených klimatických cyklů. Toto vedlo ke stratifikaci oceánu, přičemž teplejší horní vrstva oceánu přispívá k rychlejšímu oteplování.



Zpráva cituje britského klimatologa Kevina Andersona, podle jehož mínění je svět na cestě k oteplení o 3 až 5 stupňů Celsia oproti předindustriální éře do konce tohoto století. Anderson varuje, že oteplení o 4 stupně Celsia je „nekompatibilní s organizovanou lidskou společností“.



Autoři analýzy ovšem uvádějí, že šance na stabilizaci klimatu existuje. „Důkazy, které nám poskytují tzv. body zvratu, samy o sobě ukazují, že se nacházíme v situaci globální nouze. Jak riziko, tak naléhavost situace je přitom akutní“, konstatují odborníci.



