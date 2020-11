USA, Německo a Británie začnou očkovat v prosinci

Průběžné zpravodajství:

23. 11. 2020

1509 nových nákaz, o víkendu se řádně netestuje. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . Za neděli 22.11. . je registrovánonových nákaz, o víkendu se řádně netestuje.



V ČR drasticky klesá počet testů, viz obrázek výše. Přitom pouze testování, trasování a karanténa jsou zatím účinnou ochranou před nákazou. V říjnu se denně testovalo kolem 40 000 lidí, nyní jen kolem 22 000, o víkendu ještě méně. Proč?

Celkem registrovala ČR už 492 263 nákaz, tedy už téměř půl milionu. Zemřelo 7196 osob.. TV nemocnici je v ČR 5421 lidí. Údaje MZČR o tzv. "vyléčených" jsou pochybné, protože neregistrují tzv. "dlouhý covid", který prý postihuje 10 až 20 procent osob, kteří prošli covidem.



Usmrtíte své příbuzné tím, že je pozvete k vám domů na štědrovečerní večeři, těsně předtím, než bude k dispozici vakcína?











Profesorka Devi Sridhar z Edinburské univerzity: Skutečnou otázkou ohledně Vánoc: Chcete vystavit lidi, které máte rádi, tomuto viru? Chcete nést odpovědnost za to, že se vám virus rozšíří doma, anebo ho jako host rozšíříte v nějaké jiné domácnosti? Pokud to nechcete, buďte opatrní. Nepotřebujete na to vládu, aby vám to říkala. Je to selský rozum.





- Vakcína proti koronaviru vyvinutá v Británii firmou AstraZeneca a Oxford University ochrání 70,4 procent lidí před nákazou covidem-19 a až 90 procent, pokud se užije nižší dávka. Funguje v mnoha věkových skupinách, včetně starých lidí. Zřejmě také brání šíření nákazy. ZDE - Spojené státy, Německo a Británie zřejmě začnou očkovat proti covidu už v prosinci. Španělsko plánuje proočkovat čtvrtinu svého obyvatelstva do konce prvního čtvrtletí roku 2021.- Na jednání skupiny G20 přislíbili politikové, že zajistí spravedlivou distribuci vakcín proti covidu-19 i v chudých zemích světa. Trump se tohoto jednání neúčastnil, šel hrát golf.- Počet nákaz v Indonésii překročil půl milionu. V pondělí Indonésie zaznamenala dalších 4442 nových nákaz.- Počet globálních nákaz se blíží 60 milionům, přesný počet registrovaných případů podle John Hopkins University je 58 563 451. Každý den nyní dochází k nakažení asi 600 000 osob. Globální počet mrtvých je 1 386 465.- Na letišti v Šanghaji došlo k chaou po náhlém rozhodnutí testovat tisíce lidí, zaměsdtnanců i cestujících, poté, co bylo zjištěno, že někteří pracovníci zavazadlového oddělení jsou nakaženi.- V USA umírá jeden člověk na covid-19 každou minutu. V pátek v USA zemřelo 1448 osob na koronavirus, je to ekvivalent jednoho úmrtí každou minutu.První Američané budou zřejmě očkováni už 11. prosince. Britské zdravotnictví dostalo příkaz být připraveno zahájit očkování od 1. prosince. Španělsko začne očkovat v lednu.Experti naléhají na Američany, aby při nadcházejícím svátku Díkůvzdání necestovali k příbuzným, i když miliony lidí varování ignorují. V Usa je více než 12 milionů nákaz.Britové by měli oslavovat Vánoce na ulici - měli by tam pít svařák a jíst vánoční cukroví. Šíření nákaz uvnitř budov je jedním z nejzávažnějších faktorů infekce. Setkávejte se venku nebo na iternetu a omezte domácí mejdany, varují vědci.Předchozí průběžné zpravodajství ZDE