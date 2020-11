Zrušení superhrubé mzdy a politická realita

23. 11. 2020 / Boris Cvek

Zrušení tzv. superhrubé mzdy ve prospěch bohatých a na úkor chudých, jak ho prosadila koalice Ano, ODS a SPD (u komunistů si stále nejsem jist, jak vlastně hlasovali), by bylo ideální šancí pro útok na masu voličů Andreje Babiše zleva. Je to možná poslední šance získat tyto voliče pro levici, pokud by tu ovšem nějaká levice, nota bene schopná boje s hegemonem politického spektra, byla.





Současná ČSSD i KSČM musí fatalisticky zůstat v Babišově objetí, i kdyby preference ukazovaly jen jedno procento podpory voličů nebo méně. Na aktivní opoziční politiku už prostě nemají. Budoucnost pro ně neexistuje. Do delikátní situace se tak dostávají piráti, kteří by jistě měli velký zájem o Babišovu velkou voličskou základnu, nehledě na to, že by tak výrazně oslabili svého hlavního konkurenta, nicméně musejí být opatrní, aby důrazem na levicová témata neodradili své současné, spíše pravostředé voliče.

Pozoruhodná je situace ODS, která v poslední době ztrácí. Je to tím, že dává jasně najevo spojení s KDU-ČSL? Přitáhne brutálním snížením daní bohatým své voliče zpět? Nebo ztratí i ty, které ještě má, v důsledku nepokrytého spojení s Ano? A co sociálně orientovaní voliči KDU-ČSL? Jak se jim líbí jejich nový partner, trpící obsedantní představou malého státu jako dobra nebeského? Jestli je spojenectví ODS a KDU-ČSL ovšem něco překvapivého, spojenectví ODS a Ano by být nemělo. Andrej Babiš toužil po vládní koalici s ODS hned po volbách 2017. A nebral při tom ohled na to, že během jara téhož roku došlo k obměně jeho elektorátu, v němž jsou od té doby (od slavného odvolávání ministra Babiše) masivně přítomní bývalí voliči ČSSD. Bude těmto voličům vadit případné sbližování Ano a ODS?

Politika se dostává do turbulentních časů. Dlouho neohroženou pozici Andreje Babiše nyní ohrožuje nikoli jen to, že přebral voliče svým koaličním partnerům, takže na levici už nebude mít, s kým by se po sněmovních volbách 2021 spojoval, ale roste mu reálný konkurent – piráti a STAN. Vláda premiéra Bartoše je stále pravděpodobnější. A pro ODS je to, zdá se, jasný signál, že je třeba hledat styčné plochy s Ano (přičemž TOP09 a KDU-ČSL ať si dělají, co chtějí). Nelze popřít, že koalice Ano, ODS a SPD by měla jakousi vnitřní logiku (dokonce i s dnešními komunisty, ti se ale do Sněmovny nejspíše nedostanou).

Současná vláda Ano s ČSSD, držená komunisty, ovšem už nemá žádnou oporu v politické realitě. ČSSD a KSČM už prakticky neexistují a čeká se jen, kdy odejdou na smetiště dějin. Ano je už o moc více vysát nemůže. Tváří v tvář rostoucím preferencím pirátů a STAN může nakonec být pro Andreje Babiše nejlepší prosadit volby v jarním termínu a zachránit, co se dá. Jeho jedinou nadějí, nemá-li skončit jako příslovečný kůl v plotě, jsou ODS a SPD. To by ale měl svým voličům naservírovat v plné parádě až po volbách, jinak riskuje, že mu utečou k pirátům. Nezvládne-li přetahování o tyto voliče, může dopadnout snadno tak špatně, že se o něj nebude chtít opírat ani ODS, ba dokonce ani SPD. Trosky nejsou atraktivními politickými partnery.