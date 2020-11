ČT mezi Charybdou a Primou

Spoléhají na čas. Až se unaví občanský odpor. Že si tak nějak zvykneme. Že se z toho vylžou. Až prohrají soudy, budou kuňkat, že to „mysleli dobře“. Mezitím Českou televizi podrobí politice. Teď jsou spojenci z nouze, časem si půjdou po krku. Mají to v genech. Hrají vabank a spěchají. Jdou „přes mrtvoly“. Zákon pro ně neplatí, zneužívají pandemie a neveřejných jednání, bez občanů."

Při určité znalosti poměrů v ČT si nemyslím, že není na místě bedlivý dohled nad činností vlivného veřejnoprávního média. Na druhou stranu, představa, že tento dohled zajišťují lidé podobného ražení, jako je paní Lipovská nebo pan Veselý, mi připadá jako krok z bláta do něčeho poněkud horšího, než do louže.

Problém politických nominantů, kteří nutně v Radě ČT kopírují složení sněmovny, je v tom, že věrně kopírují zájmy svých volitelů. Paní Lipovská, jejíž, vykonává svou roli zcela algoritmicky. Taktéž další členové prosazení stranami, jako je Ano, nebo SPD, případně podporovaní nevoleným parlamentním tělesa Trikolóra, jsou ochotni svou relativně marginální pozici, z hlediska významu, velmi aktivně používat ve prospěch populistů, kteří je zvolili. U bývalých sportovců s rozhledem a rozsahem sportovního kanálu to nepřekvapuje, u špičkového ekonoma s vysokým kreditem je participace na poskytování podobných služeb zarážející.

Je mi dost nepříjemné, že není možné Českou televizi kritizovat s cílem posunout ji k lepším výstupům, tedy v dobrém. V takovém případě by se kritik mohl velmi jednoduše - při zjednodušeném vnímání - ocitnout v podobné pozici, jako lidé, kteří ČT dlouhodobě kritizují s destrukčním záměrem. ČR je ve srovnání s dalšími zeměmi Visegradu pravděpodobně poslední, která má doposud relativně vysoce nezávislá a přitom stále vlivná veřejnoprávní média. To je v době informačního chaosu a rozmělňování důvěry ve zdroje informací významná společenská hodnota. Je mi líto, že jsme v pozici, ve které je primárně důležité hájit samotnou nezávislost a udržení jeho vlivu v informačním spektru.

Zejména tehdy, pokud další pokusy o vytvoření plošného zpravodajského pokrytí dopadají jako CNN Prima News. Zajímal jsem se o to, do jaké míry je vedení CNN informováno o tom, kam vložila respektovaná americká stanice svou značku. Ze zdroje, který má velmi dobrou znalost vnitřního prostředí, jsem se dozvěděl, že na prvním místě jsou v tomto případě podle všeho příjmy z prodeje značky, kontrola kvality výstupy a eticky jednání je dle všeho mimo čelní pozice priorit. Jinak by bylo těžko možné učinit z původně ambiciózního projektu naprostý nepodařen, který na pozici analytiků zaměstnává dezinformátory ochotně sloužící populistům. Sympatické je, že ř. Předpokládaným dalším krokem bude angažmá Klause mladšího na moderátora hlavního zpravodajského pořadu..