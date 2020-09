Nezávislá žurnalistika je pilířem otevřené společnosti

30. 9. 2020

Diverzita a pluralismus jsou základem novinářské důvěryhodnosti, stejně jako soutěž mezi veřejnoprávními a soukromými médii, napsal Mathias Döpfner.

Žijeme v matoucích a nejistých časech. Zdá se, že světový řád se rozkládá. Evropa a USA se od sebe vzdalují. Čína se snaží o globální dominanci. Chování Ruska se stává stále skandálnějším. Islamisté útočí na otevřenou společnost. Populisté jsou na vzestupu od Londýna po Budapešť. Umělá inteligence může z lidí udělat sluhy algoritmů. Virus uvrhl svět do mimořádné situace a příležitostně jej přivedl k zastavení.

V takových časech se stává stále důležitější důkladně vyzkoumaná a spolehlivá informace - pro žurnalistiku jde o historickou příležitost. Během toho všeho se mění obchodní model z analogového na digitální. Tato transformace je úžasná, ale mnoho vydavatelů konfrontuje s existenciálními výzvami.

Budoucnost nezávislé žurnalistiky - nebo přesněji "nezávislosti" a "žurnalistiky" - je v sázce. Často používáme tato dvě slova přirozeně dohromady. Koneckonců pokud zůstaneme v hranicích zákona, všichni v Německu můžeme psát, co chceme. Ale to neznamená, že to skutečně děláme. Vlivy a tlaky, jimž jsme vystaveni, jsou někdy subtilní. Takže co dělá žurnalistiku nezávislou?

Z mého pohledu existuje několik předběžných podmínek, ale těchto několik je zásadních. Za prvé, musí existovat ochota kritizovat držitele moci. Během minulých dekád mnoho lidí riskovalo ztrátu svobody, kariér a v neposlední řadě životy, protože hledali pravdu a měli odvahu označit sociální nespravedlnost pravým jménem.

Ti z nás, kdo mohou psát z pohodlí právního státu, mají zvlášť silný závazek bojovat za právo novinářů vykonávat svou práci svobodně a bez toho, aby riskovali život. V roce 2018 bylo zabito 63 novinářů. V roce 2019 jich bylo 38. Stojí za to bojovat za tento cíl. Ale i 38 obětí je stále o 38 více, než by mělo být! A naneštěstí si nejsem jist, že se věci pro novináře v budoucnu změní k lepšímu.

Za druhé, být skutečně nezávislý vyžaduje finanční nezávislost. Soukromé financování a fungující obchodní model představují zásadní rys nezávislé žurnalistiky. Jen tak lze zaručit diverzitu. Jen když finanční pobídky podněcují co nejvíce lidí z byznysu, aby investovali do novinařiny, mohou existovat diverzita a soutěž.

Žurnalistika zahrnuje neustálé balancování mezi blízkostí a odstupem vůči mocenským centrům. Novináři musejí mít blízko k politice a politickému dění, aby dovedli vidět věci jasně. Ale musejí být také schopni oddělit se tak, aby viděli věc z odstupu. Oba pohledy jsou důležité. Ale pokud jde o financování soukromých médií, nemůžeme být nikdy dost daleko od státních institucí.

Za třetí, skutečná nezávislost vyžaduje diverzitu. Diverzita plní dvě funkce. Nejprve je zásadní pro vyjasňování faktů mít soutěž o nejlepší story vedenou řadou různých hlasů z různých perspektiv. Soutěž mezi různými médii je jediný účinný recept na boj s podvodnými zprávami, propagandou a manipulací.

Diverzita médií také chrání svobodu tisku jako celek. Politici mohou podniknout akci proti jednotlivým médiím, pokud se jim konkrétní zpráva nelíbí, ale nemohou umlčet celé odvětví.

A aby naše noviny byly nezávislé a rozrůzněné, potřebujeme stejnou startovní čáru. To se zvlášť týká velkých mediálních platforem. Nikdy nesmí dojít k tomu, aby dvě nebo tři globální platformy nahradily infrastrukturu tisíců menších vydavatelů a rozhodovaly o tom, co budou zákazníci číst, co je pravda a co ne, co je dobré a co ne.

