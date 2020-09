Jan Pavel II. bojuje proti komunismu

Mezitím v Absurdistánu 145:

29. 9. 2020 / Tomasz Oryński

Halleluja! Vládnoucí polská koalice byla zachráněna. Kaczyński a jeho dva koaliční stoupenci konečně podepsali dohodu. Bohužel, my, veřejnost, jsme nebyli informováni o tom, co je vlastně obsahem této dohody, ale vždyť je to jedno. Naším úkolem je hlasovat, pokud možno pro ně. A pak přenechat politiku dospělým.