První předvolební americká prezidentská debata zahlcena Trumpovou sprostotou, lhaním a agresivitou

30. 9. 2020

Nejhoprší bylo, že když moderátor Wallace požádal Trumpa, aby odsoudil bělošské supremacisty a nelegální polovojenské organizace, Trump to neudělal, řekl: "Proud Boys, ustupte a buďte připraveni! Ale říkám vám, někdo musí něco udělat s antifou a s levicí."











Téměř univerzální reakcí na tuto debatu bylo - jak to vyjádřila politická komentátorka televize CNN - že to bylo "shitshow" - naprostý šokující chaos.

Moderátor debaty, Chris Wallace z Fox News se také příliš nevyznamenal. Byl jako školní suplující učitel, beznadějně mimo, neschopný zvládat žáky, kteří se mu úplně vymkli z rukou. Nevynucoval pravidla ani Trumpovi nevypnul mikrofon.Tváří v tvář této asymetrické agresivitě projevoval Biden sebeovládání a dokázal se uhájit. Promluvil za desítky milionů Američanů, když v jedné chvíli prohlásil: "Budeš už, člověče, držet hubu?" Bidenova předvolební kampaň okamžitě toto heslo umístila na trička, ještě během televizního vysílání.Pět týdnů před volbami se v debatě střetl jeden stárnoucí běloch s jedním stárnoucím oranžovým mužem, potícím se jako Richard Nixon v roce 1960. Pokud někdo doufal v elegantní slovní debatu či bystré postřehy, byl zcela zklamán.Snad bylo dobré, že karanténní předpisy pro koronavirus zajistili, že muži stáli daleko od sebe u dvou různých pultíků. Nepodali si ruce, Trump nelezl těsně až k Bidenovi, jako to dělal v debatě s Hillary Clintonovou. Kate Hill, bývalá demokratická poslankyně Kongresu, napsala na Twitteru: "Doslova netuším, jak je možné, že Biden neběží k němu na druhou stranu a nedá mu pěstí do tváře."Trump vypadal daleko více jako vyzyvatel než prezident ve funkci. Přerušoval a sprostě nadával, říkal věci jako "Absolutně nikdy mi tu nepoužívej slova 'inteligentní'- Ty prostě inteligentní nejseš, Joe."Zoufalec Wallace se bezúspěšně snažít udržet si kontrolu nad debatou. "Já jsem tady moderátor, dovolte mi, abych vám dával otázky," téměř prosil.Občas byl Wallace vůči Trumpovi přiliš mírný, i když mu v jedné chvíli řekl: "Upřímně řečeno, vy tady přerušujete víc."Biden si většinou zachoval svůj klid, smál se Trumpovi v unaveném pobavení. "To byla tedy opravdu produktivní část debaty, že," řekl sarkasticky hned na začátku. "Tak si dál štěkej, člověče."K dalším pamětihodným výrokům patřilo: "Ty seš ten nejhorší prezident, jakého Amerika kdy měla." "Faktem je, že všechno, co on dosud řekl, jsou prostě lži. Já tady nejsem od toho, abych upozorňoval na jeho lži. Všichni vědí, že Trump je lhář." "Je obtížné v přítomnosti tohoto klauna - promiňte, této osoby, řici cokoliv." "Prezident Trump by nepoznal předměstskou čtvrť, pokud by náhodou tam nevjel omylem."A ke koronavirové krizi, která v USA usmrtila více než 200 000 lidí: "'Je to, co to je', protože ty jsi tím, čím jsi," řekl Biden, když obvinil Trumpa za absolutně neefektivní přístup k pandemii, a dodal, "Možná, že by sis mohl dát do paže injekci dezinfekce, to by to vyřešilo." Občas pronikl Biden chaosem tím, že se podíval přímo do kamery a apeloval na voliče: "Tohle není o jeho rodině, ani o mé rodině," zatímco na něj Trump tvrdě osobně útočil. "Tohle je o vaší rodině."Bidenovi se podařilo vyhnout se některým chybám, jichž se dopuštěl při debatě demokratických primárek. Odmítl Trumpův útok, že je otrokem extremní levice, a zdůraznil: "Demokratická strana jsem nyní já."Biden také odsoudil Trumpa za jeho nedávné výroky zesměšňující mrtvé americké vojáky jako "zoufalce" a "idioty". Řekl o svém synovi Beauovi, který byl v armádě: "Můj syn byl v Iráku. Strávil tam rok. Dostal Bronzovou hvězdu. Dostal medaili za výraznou službu. Nebyl to 'zoufalec§. Byl to vlastenec."Trump se neobratně pokusil změnit téma a útočit na Bidenova syna Huntera. Biden odpověděl: "Já mluvím o svém synu Beauovi Bidenovi" a pak řešil útok proti Hunderovi, jehož Trump lživě obvinil, že byl uprostřed skandálu propuštěn z armády."Můj syn, jako množství lidí, měl problém s narkotiky," zaútočil Biden zpětně. "Překonal ho. Odstranil ho. Pracoval na tom. A já jsem na něho hrdý."Trump neprojevil nejmenší sympatie vůči Beauovi Bidenovi, který zemřel v roce 2015 na mozkový nádor.Podrobnosti v angličtině ZDE